MUNDIAL SUDAMERICA

urn:publicid:ap.org:11815087d728413192dec10efc2dbdb6MUNDIAL SUDAMERICA2021-08-31T19:11:54.561Z2021-08-31T19:11:47ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reservedMUNDIAL SUDAMERICAAndre PennerSTAFFNPCaption Writerenunez|File|Filed|8/23/2021 5:52:19 PMEDITORenunez|File|Filed|8/26/2021 2:07:33 PMEDITORenunez|File|Filed|8/31/2021 7:11:47 PMEDITORThe Associated PressAngel Di María (izquierda) festeja con Lionel Messi tras anotar el primer gol de Argentina en la final de la Copa América, el sábado 10 de julio de 2021. (AP Foto/Andre Penner) TrueAndre PennerNPenunez|File|Filed|8/23/2021 5:52:19 PMenunez|File|Filed|8/26/2021 2:07:33 PMenunez|File|Filed|8/31/2021 7:11:47 PMASSOCIATED PRESS-----SPANXNP131MUNDIAL SUDAMERICA21235642834800PhotoAP2021-07-11T00:21:35Zurn:publicid:ap.org:69df17592ef14906aa202bb1314bf1692Usable2021-08-31T19:11:47Z