Multan a tres empresas por la muerte de 6 trabajadores hispanos en una granja de Colorado

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA por sus siglas en inglés) anunció el martes las multas contra el propietario de la granja y una empresa proveedora de servicios para granjas lecheras, incluidas sanciones por no proteger a los trabajadores de gases peligrosos. La muerte de cinco hombres y un adolescente el 20 de agosto de 2025 estremeció a las comunidades rurales del área de Keenesburg, a 55 kilómetros (35 millas) al noreste de Denver.

Mediante necropsias y pruebas toxicológicas, la oficina del forense del condado de Weld había determinado previamente que todas las víctimas estuvieron expuestas a gas de sulfuro de hidrógeno.

Esos informes de autopsia ofrecieron pocos detalles sobre las circunstancias de los decesos, señalando únicamente que se trató de un accidente industrial en un espacio confinado en una granja lechera.

Los reguladores federales abrieron una investigación en agosto de 2025 en relación a la granja, propiedad de Prospect Ranch, así como de Fiske Inc., una compañía con sede en Johnstown, Colorado, cuya filial High Plains Robotics brinda servicio a equipos de lechería y empleaba a algunos de los fallecidos.

Los riesgos de los espacios confinados en granjas lecheras son una conocida y persistente causa de muerte en la industria agrícola en todo Estados Unidos —a menudo por exposición a gases nocivos inodoros e incoloros, o por asfixia en espacios cerrados donde se ha agotado el oxígeno.

Los servicios de emergencia de un distrito rural de bomberos del condado de Weld recibieron un reporte a eso de las 6 de la tarde del 20 de agosto en Prospect Ranch y tomaron sus propias precauciones de seguridad para ingresar a un espacio confinado.

Todas las personas que murieron eran de origen hispano y tenían entre 17 y 50 años. Cuatro de ellas, incluido el estudiante de secundaria, eran miembros de la misma familia extendida.

Alejandro Espinoza Cruz, residente de Nunn, fue encontrado sin vida junto a sus hijos Oscar Espinoza Leos, de 17 años, y Carlos Espinoza Prado, de 29.

Los Espinoza están emparentados por matrimonio con Jorge Sanchez Peña, residente de Greeley de 36 años, que también falleció durante el incidente, indicó la oficina del forense del condado de Weld.

Las otras dos víctimas —Ricardo Gomez Galvan, de 40 años, y Noe Montañez Casañas, de 32— vivían en Keenesburg.

Los restos de Montañez Casañas, un veterinario que estaba empleado con una visa estadounidense, fueron repatriados al estado de Hidalgo, en el centro de México, según el consulado mexicano en Denver.

Lee informó desde Santa Fe, Nuevo México.

