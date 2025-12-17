Mujer involucrada en apuñalamiento no resiste intento del estado de revocar privilegios tras fuga

Compartir en:









Morgan Geyser en el tribunal en Waukesha, Wisconsin, el 9 de enero del 2025. (AP foto/Morry Gash) AP

El juez del condado de Waukesha, Scott Wagner, aprobó en julio un plan para liberar a Morgan Geyser, de 23 años, de un hospital psiquiátrico estatal donde había pasado los últimos siete años y colocarla en un hogar grupal en Madison con monitoreo por GPS.

El Departamento de Servicios de Salud del estado se opuso a su liberación, argumentando que no se podía confiar en Geyser. Las autoridades dicen que ella se quitó el monitor GPS el 22 de noviembre y huyó del estado con un acompañante de 43 años. La policía los arrestó al día siguiente en una parada de camiones a las afueras de Chicago, a unos 274 kilómetros (170 millas) al sur de Madison.

Los funcionarios de salud estatales presentaron una petición sellada ante Wagner el 25 de noviembre pidiéndole que revocara los privilegios de liberación de Geyser. El abogado de Geyser, Tony Cotton, envió una carta al juez el martes diciendo que había discutido "las acusaciones en detalle" con ella y que ha decidido no impugnar la petición y que había notificado a los fiscales. No dio más detalles y se negó a comentar cuando fue contactado por correo electrónico el miércoles.

La decisión despeja el camino para que Wagner envíe a Geyser de regreso al Instituto de Salud Mental de Winnebago. El Departamento de Servicios de Salud del estado administra el instituto.

Geyser y su amiga, Anissa Weier, atrajeron a una de sus compañeras de clase, Payton Leutner, a un parque en Waukesha en 2014. Geyser apuñaló a Leutner 19 veces, casi alcanzando su corazón, mientras Weier la animaba. Leutner apenas sobrevivió al ataque. Las tres niñas tenían 12 años en ese momento.

Geyser y Weier luego dijeron a los investigadores que atacaron a Leutner con la esperanza de impresionar al personaje ficticio "Slender Man". Querían ganarse el derecho de ser sus sirvientes y asegurarse de que el villano no lastimara a sus familias, dijeron las niñas. Ambas fueron finalmente internadas en el Instituto de Salud Mental de Winnebago: Geyser por 40 años y Weier por 25. Weier obtuvo la liberación condicional en 2021.

El acompañante de Geyser llamó a WKOW-TV el día después de que la policía los encontrara en Illinois. La persona relató que se hicieron amigos en la iglesia y se veían a diario durante el último mes. Geyser decidió huir porque tenía miedo de que el grupo ya no les permitiera verse, dijo la persona. Slender Man fue creado en línea por Eric Knudsen en 2009 como una figura misteriosa que aparece en fotos cotidianas de niños jugando. Se convirtió en un popular villano apareciendo en videojuegos, historias en línea y una película de 2018. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP