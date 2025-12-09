americateve

Mujer demanda a Royal Caribbean por la muerte de su prometido en un crucero

La prometida de un hombre que murió en un crucero presentó una demanda por muerte por negligencia contra Royal Caribbean, alegando que le sirvieron al menos 33 bebidas alcohólicas y que fueron responsables de su muerte después de que miembros de la tripulación lo derribaran al suelo y se pararan sobre él con todo el peso de su cuerpo.

Un crucero de Royal Caribbean International atracado en Port Miami, el 14 de marzo de 2020, en Miami. (Foto AP/Brynn Anderson, Archivo)
Un crucero de Royal Caribbean International atracado en Port Miami, el 14 de marzo de 2020, en Miami. (Foto AP/Brynn Anderson, Archivo)

La demanda de Connie Aguilar por la muerte de Michael Virgil, de 35 años, solicita una compensación no especificada por daños y perjuicios y un juicio con jurado. Royal Caribbean no ha comentado sobre la demanda.

Aguilar y Virgil estaban en un viaje de ida y vuelta desde Los Ángeles a Ensenada, México, junto con otros familiares, incluido el hijo de la pareja, cuando ocurrió el fallecimiento de Virgil en diciembre de 2024, según la demanda.

La tripulación a bordo del Navigator of the Seas sirvió a Virgil más de dos docenas de bebidas, después de lo cual él se perdió y se agitó tratando de encontrar su habitación, según se indica. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación lo derribaron y se pararon sobre él con todo su peso, acusa la demanda. Lo sometieron a una prolongada restricción en posición prona, comprimieron su espalda y torso, y afectaron su respiración, según la demanda.

A petición del capitán, los tripulantes le administraron un sedante y le rociaron con gas pimienta, según la demanda. Este trato le ocasionó una insuficiencia respiratoria, un paro cardíaco y la muerte de Virgil, según los documentos legales.

El médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte fue un homicidio. Dijo que Virgil murió por los efectos combinados de asfixia mecánica, que es cuando una fuerza u objeto bloquea la respiración; obesidad; un corazón agrandado y la intoxicación por alcohol.

Un video grabado por el pasajero Christopher McHale y obtenido por KTTV de Los Ángeles muestra a Virgil en un pasillo estrecho pateando una puerta.

Un informe de KTTV dijo que Virgil gritó improperios, amenazó con matar a McHale y a un miembro de la tripulación y los persiguió por un pasillo. McHale dijo que el miembro de la tripulación se encerró en una sala de toallas, que Virgil luego intentó derribar.

El video captura a los guardias de seguridad y a otros sujetando a Virgil en el suelo.

La demanda dice que los miembros de la tripulación no debieron servir alcohol a Virgil porque “exhibía signos visuales evidentes de intoxicación” y fueron negligentes al hacerlo.

La demanda también acusa que el personal médico a bordo carecía de la educación, licencias, experiencia y habilidades adecuadas y que no capacitó adecuadamente a los miembros de la tripulación para evaluar cuándo dejar de servir a un pasajero.

La demanda fue presentada el viernes en un tribunal federal en Miami, donde Royal Caribbean, la segunda compañía de cruceros más grande del mundo, tiene su sede.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

