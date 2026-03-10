americateve

Mujer comparece por primera vez ante tribunal tras disparos en casa de Rihanna

LOS ANGELES (AP) — Se espera que una mujer de Florida arrestada bajo sospecha de haber disparado contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras había 10 personas dentro comparezca por primera vez ante un tribunal el martes por la tarde.

El exterior de la residencia de Rihanna se muestra el lunes 9 de marzo de 2026, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Damian Dovarganes)
Los fiscales indicaron que revisan un caso presentado por la policía y se prevé que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, sea procesada formalmente más tarde ese mismo día. Aún no se han presentado cargos.

Ortiz fue arrestada y se recuperó un arma el domingo por la tarde después de que se efectuaran disparos fuera de la vivienda en el área de Beverly Hills, informó la policía.

Nadie resultó herido. Pero el jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, comentó a los medios reunidos para una conferencia de prensa sobre otro tema el martes que había 10 personas en la casa en ese momento. Identificó la vivienda como la de Rihanna, pero no dijo si ella, su pareja A$AP Rocky o sus hijos estaban entre quienes se encontraban en el lugar.

McDonnell señaló que los investigadores creen que Ortiz condujo hasta la zona desde Florida, pero no está claro cuándo. Los registros públicos muestran que su dirección más reciente estaba en Orlando.

Ortiz permanecía detenida con una fianza de 10,2 millones de dólares.

Las autoridades no han dicho si ella tiene alguna conexión con Rihanna.

No está claro si cuenta con un abogado. No se pudieron dejar mensajes de voz en un número telefónico registrado a su nombre, y nadie respondió de momento a un correo electrónico enviado a una dirección asociada a su nombre en busca de comentarios. Un correo electrónico a la oficina del defensor público tampoco fue respondido de momento.

The Associated Press envió correos electrónicos solicitando comentarios al publicista y al mánager de Rihanna.

KABC-TV difundió un video que parecía mostrar cinco agujeros de bala en la reja frontal de la casa. La cadena obtuvo audio de las comunicaciones de despacho policial en el que se dice que se efectuaron 10 disparos.

En 2018, un hombre fue acusado de irrumpir en otra casa perteneciente a Rihanna en Hollywood Hills y pasar 12 horas allí. El hombre presentó una declaración de “Nolo contendere” ante cargos graves de acoso y vandalismo, y un cargo menor por resistirse al arresto en 2019. Fue condenado a libertad condicional.

Ganadora de nueve premios Grammy, Rihanna ha tenido 14 éxitos número 1 en la lista Billboard Hot 100, incluidos “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” y “Disturbia”. Fundó la marca de maquillaje Fenty Beauty en 2017.

Ella y A$AP Rocky anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, una niña llamada Rocki Irish Mayers, en septiembre.

___

El periodista de The Associated Press Christopher Weber contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP

