Mujer baleada por la Patrulla Fronteriza en Oregon es sentenciada por entrar ilegalmente a EEUU

Agentes de policía luego de recibir un reporte de que agentes federales de inmigración balearon e hirieron a personas, el jueves 8 de enero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) AP

Yorlenys Zambrano Contreras compareció para su audiencia a través de una videollamada desde un centro de detención de inmigrantes en Tacoma, Washington, informó The Oregonian/OregonLive. No pasará tiempo en prisión pero deberá reportar su ubicación y cumplir con ciertos requisitos de toque de queda. Podrá permanecer en libertad en Oregon como parte de un acuerdo, informó el portal noticioso.

El caso se presentó inicialmente en Texas, donde fue acusada de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, pero renunció a su derecho de comparecer en ese lugar para su juicio, informó el medio.

El tiroteo del 8 de enero, un día después de que un agente federal abatió a tiros a una mujer en Minneapolis, desató protestas debido a las agresivas tácticas de los agentes durante las redadas migratorias.

El FBI señaló en un documento judicial que no había localizado algún video de vigilancia ni imágenes de cualquier otro tipo sobre el tiroteo, en el que un agente de la Patrulla Fronteriza hirió a Zambrano Contreras y a Luis Nino Moncada mientras viajaban a bordo de una camioneta en el estacionamiento de un complejo médico.

Según los documentos judiciales, el agente abrió fuego después de que Nino Moncada puso la camioneta en reversa y chocó en repetidas ocasiones el automóvil desocupado que los agentes de la Patrulla Fronteriza habían alquilado, rompiéndole los faros y el parachoques delantero. La camioneta impactó al agente, quien realizó dos disparos al temer por su vida, según los documentos.

Nino Moncada enfrenta cargos de agresión agravada contra un empleado federal y de daños a propiedad federal. Se ha declarado inocente y permanece detenido hasta que se realice su juicio, el cual está programado para marzo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), aseguró que Zambrano Contreras y Nino Moncada ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en 2023 y 2022, respectivamente, y tenían vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, confirmó que la pareja tenía "algún nexo" con la pandilla. Aseguró que los dos llamaron la atención de la policía mientras investigaba un tiroteo en julio pasado que se cree que fue perpetrado por miembros de la pandilla, pero no fueron identificados como sospechosos.

Zambrano Contreras fue arrestada previamente por cargos de prostitución, dijo Day, mientras que Nino Moncada estuvo presente cuando se ejecutó una orden de registro en ese caso.

La jueza federal Stacie Beckerman también ordenó el jueves que Zambrano Contreras debe permanecer lejos de las zonas en donde se llevan a cabo actos de prostitución, informó The Oregonian/OregonLive.

