Mueren tres bomberos en el incendio de una fábrica al noreste de México, en la frontera con Texas

CIUDAD VICTORIA (AP) — Un incendio en una fábrica de ensamblaje de aparatos médicos ubicada en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Texas, dejó al menos tres bomberos muertos y otros dos lesionados el viernes, informó el alcalde de la localidad, Alberto Granados.

El siniestro comenzó sobre la 1:00 de la madrugada en las instalaciones de la empresa “Spellman”, localizada en un parque industrial que hay al oriente de esta ciudad vecina de Brownsville y donde se concentran numerosas plantas maquiladoras.

El fuego tuvo tal intensidad que requirió el apoyo de cuerpos de bomberos de municipios aledaños y solo pudo controlarse horas después cuando ya había amanecido.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una parte de la estructura de la fábrica colapsó durante las labores de combate al fuego, lo que provocó que paredes y vigas cayeran sobre un grupo de bomberos que se encontraba en el interior.

Cuatro de ellos fueron rescatados, pero uno murió en el lugar. Posteriormente, dos de los rescatados fallecieron en un hospital. Entre ellos estaba el comandante de turno y dos bomberos jóvenes, de 18 y 20 años, explicó el alcalde.

Empresas vecinas suspendieron actividades de manera preventiva, y militares acudieron al lugar para apoyar con la evacuación.

La vocería de Seguridad de Tamaulipas adelantó que un cortocircuito pudo estar en el origen del incendio pero que deberá esperarse a que concluyan las investigaciones para confirmar las causas del siniestro.

FUENTE: AP

