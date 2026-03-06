Mueren dos pilotos en accidente de avión de combate en India

Compartir en:









El Sukhoi, un caza biplaza de largo alcance, se estrelló en el distrito de Karbi Anglong, en el estado de Assam, después de despegar de una base aérea el jueves por la noche, explicaron las autoridades en un comunicado.

La Fuerza Aérea estaba investigando la causa del accidente.

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, dijo estar “profundamente entristecido” por la muerte de los dos pilotos.

El Su-30MKI, de diseño ruso, se produce bajo licencia por la empresa estatal india Hindustan Aeronautics Ltd. Las fuerzas aéreas indias operan más de 260 de estos aparatos.

India ha registrado otros accidentes de este modelo de avión en junio de 2024 y enero de 2023.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP