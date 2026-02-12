americateve

Mueren dos nigerianos que luchaban para Rusia contra Ucrania

ABUYA, Nigeria (AP) — Los cuerpos de dos nigerianos que combatían para Rusia fueron hallados en el este de Ucrania, informaron el jueves las autoridades ucranianas.

Hamzat Kazeen Kolawole y Mbah Stephen Udoka prestaban servicio en el 423.º Regimiento de Fusileros Motorizados de la Guardia de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, según un comunicado de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania.

La entidad indicó que los fallecidos firmaron sus contratos con el ejército ruso en la segunda mitad de 2025: Kolawole el 29 de agosto y Udoka el 28 de septiembre.

Ninguno de los dos recibió entrenamiento militar. A Kolawole le sobreviven su esposa y tres hijos en el país de África occidental.

Los cuerpos fueron encontrados en Luhansk, una zona de la región del Donbás, en la parte oriental de Ucrania.

“Ambos nigerianos murieron a finales de noviembre durante un intento de asaltar posiciones ucranianas en la región de Luhansk. Nunca llegaron a entablar un tiroteo: los mercenarios fueron eliminados por un ataque con dron”, señaló la agencia.

Rusia ha sido acusada de reclutar a hombres de otros países para combatir en su guerra contra Ucrania bajo el pretexto de ofrecerles empleos.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y el conflicto quedó contenido en su mayor parte a las zonas orientales y meridionales de Ucrania.

La invasión rusa de Ucrania ha tensionado los mercados mundiales de alimentos y energía y ha desplazado a millones de ucranianos, cuyos hogares y negocios han sido destruidos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

