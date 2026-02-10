Mueren al menos tres presuntos migrantes en naufragio de embarcación en el Caribe panameño

Compartir en:









El incidente se registró en un área insular de difícil acceso de la comarca indígena Guna Yala, cercana a la frontera con Colombia, donde el transporte entre comunidades y hacia poblados fronterizos se realiza principalmente por mar. La ruta es utilizada por migrantes que emprenden el retorno desde el norte.

De forma preliminar, el Congreso General Guna —máxima autoridad política y admnistrativa— indicó que las víctimas y sobrevivientes serían migrantes que viajaban en la zona.

Según la AMP, el hecho involucró a la embarcación Niña Maryi, que se dirigía hacia Puerto Obaldía, aunque no precisó si los fallecidos eran migrantes.

El Congreso General Guna indicó que el bote “Niña Maryi” había salido desde Miramar, en la provincia de Colón, con 16 personas a bordo y naufragó cerca de la isla administrativa de Gaigirgordub alrededor de las 11:30 de la mañana. De acuerdo con esos reportes preliminares, los pasajeros eran migrantes.

Las autoridades tradicionales dijeron que al llegar al sitio encontraron a cuatro personas atrapadas bajo la embarcación volteada. Según esa información, murieron dos mujeres de origen venezolano y un hombre colombiano, mientras que otra mujer venezolana sobrevivió tras recibir primeros auxilios.

El martes también se reportó que otra embarcación con migrantes se volteó en la zona pero todos los ocupantes sobrevivieron, según las autoridades indígenas.

Hace casi un año, otro accidente marítimo en el Caribe panameño dejó la muerte de un niño venezolano de 8 años cuando una embarcación con migrantes que se dirigían hacia Colombia se volcó debido a condiciones adversas del mar. FUENTE: AP