Mueren al menos 12 niños en un accidente de autobús escolar en Sudáfrica, según la policía

Reportes preliminares indicaron que 11 escolares murieron en el lugar, y un niño adicional sucumbió a sus heridas en el hospital.

El vehículo privado llevaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias en el suroeste de Johannesburgo cuando ocurrió el incidente alrededor de las 7 de la mañana, según las autoridades.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP