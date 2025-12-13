Mueren 2 militares y un civil de EEUU en emboscada en Siria, informa el Mando Central estadounidense

Compartir en:









El ataque a las tropas estadounidenses en Irak es el primero en causar bajas desde la caída del presidente sirio Bashar Assad hace un año.

El Comando Central indicó en una publicación en X que, como muestra de respeto por las familias y de acuerdo con la política del Departamento de Guerra, las identidades de los miembros del servicio se mantendrán en reserva hasta 24 horas después que sus familiares más cercanos hayan sido notificados.

Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el EI.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP