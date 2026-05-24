americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere un pescador en el 2do ataque mortal de tiburón en una semana en Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Un pescador submarino murió tras ser atacado por un tiburón en la Gran Barrera de Coral el domingo, en el segundo ataque mortal de tiburón en Australia en poco más de una semana, informó la policía.

ARCHIVO - Un cartel se ve en el lugar de un ataque letal de tiburón en la playa Dee Why Beach en Sydney, Australia, el sábado 6 de septiembre de 2025. (AP Foto/Mark Baker, Archivo)
ARCHIVO - Un cartel se ve en el lugar de un ataque letal de tiburón en la playa Dee Why Beach en Sydney, Australia, el sábado 6 de septiembre de 2025. (AP Foto/Mark Baker, Archivo) AP

El hombre, de 39 años, estaba con tres amigos buceando desde una embarcación en Kennedy Shoal, frente a la costa del estado de Queensland, al sur de Cairns, cuando fue atacado, indicó la inspectora de policía Elaine Burns.

Burns declaró a los periodistas: “El hombre estaba pescando con arpón cuando fue atacado y murió a causa de una lesión crítica en la cabeza”.

La víctima, residente de Cairns, fue trasladada en barco alrededor del mediodía a la localidad turística de Hull Heads, donde los paramédicos lo esperaban. Había “sufrido lesiones incompatibles con la vida”, señaló un comunicado del servicio de ambulancias.

Kennedy Shoal es un arrecife de coral poco profundo popular entre los pescadores recreativos. Los buceadores también se sienten atraídos por el Lady Bowen, un barco hundido del siglo XIX.

Pescadores informaron que se habían visto tiburones toro en la zona antes del ataque.

Un tiburón atacó mortalmente al pescador submarino Steve Mattabonni el 16 de mayo en un arrecife de coral frente a la isla Rottnest, cerca de la costa suroeste del estado de Australia Occidental.

El residente de Perth, de 38 años, fue llevado en barco a la isla vacacional, donde los paramédicos no pudieron reanimarlo.

Se sospechaba que se trataba de un tiburón blanco de cinco metros (16 pies).

Australia ha promediado más de tres ataques mortales de tiburón al año en las últimas décadas. La muerte más reciente es la tercera víctima mortal por tiburón en Australia en 2026.

Nico Antic, de 12 años, murió en un hospital días después de ser atacado por un presunto tiburón toro frente a una playa de Sydney el 18 de enero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Piloto acusado junto a Raúl Castro se declaró culpable y enfrentará sentencia en EEUU

Piloto acusado junto a Raúl Castro se declaró culpable y enfrentará sentencia en EEUU

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter