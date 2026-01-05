americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere un conductor de moto de nieve tras una avalancha en Sierra Nevada, California

TRUCKEE, California, EE.UU. (AP) — Una avalancha en Sierra Nevada, California, sepultó el lunes a un conductor de moto de nieve en la nieve y acabó con su vida, informaron las autoridades.

Los rescatistas respondieron a una llamada al teléfono de emergencias 911 alrededor de las 2:20 de la tarde que reportaba una posible avalancha cerca de Johnson Peak y Castle Peak, en Truckee.

En un primer momento, se dio al conductor de la moto de nieve por desaparecido, pero fue encontrado bajo la nieve unos minutos después, explicó el departamento de policía del condado de Nevada en un comunicado.

Fue encontrado por otros excursionistas, pero no sobrevivió a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, añadió la nota.

El personal de emergencia trabajaba para sacar a la víctima de forma segura el lunes por la noche y confirmar que no hubiera más personas sepultadas.

La policía señaló que podrían producirse más avalanchas y recomendó a la gente que evitara la zona.

Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Avalanchas. El mapa actual del centro muestra puntos de alto riesgo en Utah y Washington, y zonas de riesgo considerable en California, Colorado, Idaho y Wyoming.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente
ULTIMA HORA

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: Ya pueden volver a casa con esperanza tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter