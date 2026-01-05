Muere un conductor de moto de nieve tras una avalancha en Sierra Nevada, California

Compartir en:









Los rescatistas respondieron a una llamada al teléfono de emergencias 911 alrededor de las 2:20 de la tarde que reportaba una posible avalancha cerca de Johnson Peak y Castle Peak, en Truckee.

En un primer momento, se dio al conductor de la moto de nieve por desaparecido, pero fue encontrado bajo la nieve unos minutos después, explicó el departamento de policía del condado de Nevada en un comunicado.

Fue encontrado por otros excursionistas, pero no sobrevivió a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, añadió la nota.

El personal de emergencia trabajaba para sacar a la víctima de forma segura el lunes por la noche y confirmar que no hubiera más personas sepultadas.

La policía señaló que podrían producirse más avalanchas y recomendó a la gente que evitara la zona.

Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Avalanchas. El mapa actual del centro muestra puntos de alto riesgo en Utah y Washington, y zonas de riesgo considerable en California, Colorado, Idaho y Wyoming.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP