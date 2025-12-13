americateve

Muere Peter Greene, actor conocido por sus papeles de villano en "Pulp Fiction" y "The Mask"

NUEVA YORK (AP) — Peter Greene, un actor secundario conocido por su papel como el icónico villano Zed en "Pulp Fiction", ha muerto. Tenía 60 años.

Greene falleció en su hogar en la ciudad de Nueva York, confirmó su representante Gregg Edwards el viernes. La causa de su muerte no ha sido revelada.

"Era simplemente un tipo estupendo. Posiblemente uno de los mejores actores secundarios del planeta; ha trabajado con todo mundo", señaló Edwards.

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene consiguió algunos de sus primeros papeles protagónicos en "Laws of Gravity" en 1992 y "Clean, Shaven" en 1993, según IMDB.

En 1994, interpretó al memorable villano en "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino. Ese mismo año, interpretó a otro villano principal junto a Jim Carrey y Cameron Diaz en "The Mask".

Greene estaba trabajando en dos proyectos cuando falleció, incluyendo un documental sobre la retirada de fondos del gobierno federal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), según Edwards.

"Hemos sido amigos por más de una década. Simplemente el hombre más amable", añadió Edwards.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

