americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere otro palestino esta semana en medio de la creciente violencia en Cisjordania

JERUSALEM (AP) — Un soldado reservista israelí mató a un palestino en Cisjordania, ocupada por Israel, informó el Ministerio de Salud palestino; se trata del tercer palestino muerto esta semana en esa zona. La violencia se ha disparado en el territorio, mientras Israel intensifica su presencia militar debido a la guerra en toda la región.

Dos cuerpos, identificados como los hermanos palestinos Mohammad y Faheem Momar, quienes, según el Ministerio de Salud Palestino, fueron abatidos a tiros por colonos israelíes en su aldea natal de Qaryut, yacen en la morgue de un hospital de la ciudad de Nablus en Cisjordania, el lunes 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Majdi Mohammed)
Dos cuerpos, identificados como los hermanos palestinos Mohammad y Faheem Mo'mar, quienes, según el Ministerio de Salud Palestino, fueron abatidos a tiros por colonos israelíes en su aldea natal de Qaryut, yacen en la morgue de un hospital de la ciudad de Nablus en Cisjordania, el lunes 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Majdi Mohammed) AP

Amir Muhammad Shanaran, de 28 años, murió el sábado y su hermano Khaled resultó herido de gravedad después de que un soldado reservista abriera fuego contra palestinos en las colinas del sur de Hebrón, según el grupo israelí de derechos Btselem.

Es el tercer palestino muerto esta semana. El lunes, colonos israelíes mataron a dos hermanos palestinos en la aldea de Qaryout, en el norte de Cisjordania. Otras tres personas también resultaron heridas por disparos en el incidente.

El ejército israelí indicó que respondió el sábado a reportes de un altercado violento entre colonos y palestinos. Según una revisión inicial, un soldado reservista abrió fuego e hirió a dos palestinos, y uno de ellos murió posteriormente a causa de sus heridas. El ejército señaló que ya investiga el incidente.

Palestinos y grupos de derechos humanos afirman que las autoridades israelíes, de manera habitual, no procesan a los colonos ni los hacen rendir cuentas por la violencia.

El incidente del sábado ocurrió en la región de Masafer Yatta, un conjunto de aldeas beduinas que fue retratado en el documental No Other Land, galardonado con el Oscar. El documental narra la lucha de los residentes por impedir que el ejército israelí demuela sus aldeas, así como la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina acusó el sábado a Israel de “aprovecharse del ambiente de guerra” y de la falta de atención internacional a los asuntos en Cisjordania para intensificar la intimidación, la violencia y el desplazamiento forzado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Un automóvil circula detrás del cartel de precios de gasolina de una gasolinera en San Francisco, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)

Se disparan precios del petróleo y gasolina al tiempo que guerra con Irán no cede

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida)

EEUU negocia con Venezuela la posible extradición de Alex Saab, aliado clave del chavismo

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter