Muere nicaragüense en centro de detención para migrantes en Texas

Víctor Manuel Díaz parece haberse quitado la vida el miércoles en el extenso complejo de tiendas de campaña en la base Fort Bill del Ejército en El Paso, según un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La investigación federal sobre su muerte continúa.

Es la misma instalación donde el ICE informó que otro detenido murió a principios de este mes mientras el personal intentaba evitar que se suicidara. Pero otro detenido dijo que al menos cinco oficiales estaban sujetando al recluso esposado y al menos uno tenía un brazo alrededor de su cuello.

Díaz fue detenido el 6 de enero en una redada migratoria en Minnesota y fue enviado a Texas, informó el ICE.

El nicaragüense ingresó a Estados Unidos en marzo de 2024 y los oficiales de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron. Fue liberado bajo palabra en espera de una fecha en la corte y en agosto un juez ordenó que se fuera de Estados Unidos en una audiencia a la que Díaz no asistió, según ICE.

Díaz recibió una orden final de deportación el 12 de enero, dos días antes de que lo encontraran inconsciente en su habitación, dijeron las autoridades.

El ICE no divulgó más detalles sobre la muerte de Díaz. La agencia notifica al Congreso y publica un comunicado en su sitio web sobre todas las muertes bajo custodia.

Díaz, de 36 años, estaba detenido en Camp Montana East, donde el ICE informó que otro detenido, Geraldo Lunas Campos, murió mientras el personal intentaba evitar que se suicidara.

Pero una investigación preliminar de la oficina forense del condado El Paso determinó que Lunas Campos, de 55 años, murió por asfixia por compresión del pecho y el cuello y señaló que la muerte probablemente se clasificaría como homicidio.

Un detenido le dijo a The Associated Press que Lunas Campos estaba esposado y se negaba a regresar a su celda cuando al menos cinco guardias lo inmovilizaron en el suelo. El detenido dijo que al menos uno de los guardias apretó un brazo alrededor del cuello de Lunas Campos.

El ICE informó que todavía está investigando esa muerte.

