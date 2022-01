Muere Meat Loaf, autor de "Bat out of Hell", a los 74 años

“Bat Out of a Hell", su mega éxito de ventas en colaboración con el compositor Jim Steinman y el productor Todd Rundgren, se publicó en 1977 y lo convirtió en uno de los cantantes más reconocidos del rock. Los fanáticos se enamoraron de la potente voz de este intérprete de pelo largo y más de 110 kilos (250 libras) de peso, y de lo cómico y poco romántico del título de sus canciones: “You Took The Words Right Out of My Mouth”, “Two Out of Three Ain’t Bad” y “Paradise By the Dashboard Light”, un operística advertencia sobre llegar hasta el final.