Muere a los 96 años la actriz mexicana Ana Luisa Peluffo

CIIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ana Luisa Peluffo, la estrella de la Época de Oro del cine mexicano que interpretó el primer desnudo artístico en un filme mexicano en “La fuerza del deseo” y estelarizó filmes como “La Diana cazadora” y “Flores de papel”, falleció a los 96 años, informó su familia el miércoles.

La historia de Peluffo en el cine mexicano se volvió indeleble en 1955 cuando protagonizó el filme “La fuerza del deseo” de Miguel M. Delgado en el papel de Silvia una joven humilde que se vuelve modelo de clases de arte y lleva a que un pintor rico se obsesione con ella. El filme era coprotagonizado por Abel Salazar y Armando Calvo en rivalidad por Silvia.

La familia de Peluffo informó sobre su deceso a través de una publicación en redes sociales. Señalaron que falleció en su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, rodeada de sus seres queridos. La familia no precisó la causa de muerte ni la fecha de su deceso, pero señaló que realizaron los servicios funerarios correspondientes de forma privada.

En la década de 1950, Peluffo también protagonizó los filmes “El seductor”, “La ilegítima” y “La Diana Cazadora” en los que retó la moral de la época en México. Compartió créditos con Mario Moreno “Cantinflas” en “Ama a tu prójimo”, Germán Valdés “Tin Tan” en “Dos fantasmas y una muchacha”, así como Pedro Armendáriz y Sara García en "Las señoritas Vivanco".

En 1978 protagonizó la película “Flores de papel” de Gabriel Retes en el papel de La Señora. El filme sobre vagabundos que irrumpen en casas de ricos, fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

El debut cinematográfico de Peluffo llegó con el filme estadounidense de Robert Florey “Tarzan and the Mermaids” (“Tarzán y las sirenas”) de 1948. Participo en cerca de 200 filmes desde la década de 1940 hasta la década del 2010 con "Cartas a Elena". Otros de sus títulos fueron “Le schiave di Cartagine” (“Las esclavas de Cartago”) de Guido Brignone, “Contrabando y traición”, “Mataron a Camelia la Texana” y “Pedro Navaja”.

Su nombre de pila era Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo, nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, México. Entre las producciones televisivas en las que actuó destacan las telenovelas “Lazos de amor”, “Mujeres asesinas” y “Contra viento y marea”. Le sobrevive su hijo.

FUENTE: AP

