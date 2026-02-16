Muere a los 95 años Robert Duvall, actor ganador del Oscar y figura de "The Godfather"

Compartir en:









ARCHIVO - Robert Duvall llega a los Premios BAFTA Los Ángeles Britannia en Beverly Hills, California, el 30 de octubre de 2014. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) AP

Duvall murió “pacíficamente” en su casa el domingo en Middleburg, Virginia, según un anuncio de su publicista y un comunicado publicado en su página de Facebook por su esposa, Luciana Duvall.

“Para el mundo, era un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, era simplemente todo. Su pasión por su oficio sólo era comparable a su profundo amor por los personajes, una gran comida y por ser el centro de atención. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban”. escribió Luciana Duvall.

En 2005, Duvall recibió la Medalla Nacional de las Artes.

Llevaba actuando unos 20 años cuando “The Godfather”, estrenada en 1972, lo consolidó como uno de los intérpretes más solicitados de Hollywood.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP