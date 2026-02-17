Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, líder de derechos civiles tras Martin Luther King

ARCHIVO - El reverendo Jesse Jackson hace un gesto a un amigo en el balcón de la iglesia baptista de la Calle 16 en Birmingham, Alabama, el 15 de septiembre de 2013. La iglesia celebraba una ceremonia en memoria de cuatro niñas asesinadas por una bomba colocada ante el lugar 50 años antes por miembros del Ku Klux Klan. A la derecha se ve la representante estadounidense Terri Sewell, demócrata de Alabama. (AP Foto/Dave Martin, Archivo) AP

ARCHIVO - El reverendo Jesse Jackson saluda mientras sube al estrado en el tercer día de la convención Nacional Demócrata en Filadelfia, el 27 de julio de 2016. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

Jackson murió el martes rodeado de su familia, según un comunicado publicado en internet por la familia.

Como joven organizador en Chicago, Jackson fue convocado a reunirse con King en el Motel Lorraine, en Memphis, poco antes de que mataran a King, y después se posicionó públicamente como el sucesor de King.

Jackson encabezó toda una vida de cruzadas en Estados Unidos y en el extranjero, defendiendo a los pobres y a los desfavorecidos en temas que iban desde el derecho al voto y las oportunidades laborales hasta la educación y la atención médica. Logró victorias diplomáticas con líderes mundiales y, a través de su Coalición Rainbow/PUSH, canalizó los clamores por el orgullo negro y la autodeterminación hacia las salas de juntas corporativas, presionando a ejecutivos para que Estados Unidos fuera una sociedad más abierta y equitativa.

Y cuando declaraba: “Soy alguien”, en un poema que repetía a menudo, buscaba llegar a personas de todos los colores. “Puede que sea pobre, pero soy alguien; puede que sea joven, pero soy alguien; puede que reciba asistencia social, pero soy alguien”, entonaba Jackson.

Era un mensaje que asumió de manera literal y personal, tras haber pasado de la oscuridad en el Sur segregado a convertirse en el activista por los derechos civiles más conocido de Estados Unidos desde King.

A pesar de profundos problemas de salud en sus últimos años, incluida una rara afección cerebral que afectó su capacidad para moverse y hablar, Jackson continuó protestando contra la injusticia racial hasta la era de Black Lives Matter. En 2024, apareció en la Convención Nacional Demócrata en Chicago y en una reunión del Concejo Municipal para mostrar apoyo a una resolución que respaldaba un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

Jackson tuvo su cuota de críticos, tanto dentro como fuera de la comunidad negra. Algunos lo consideraban un exhibicionista, demasiado ansioso por buscar los reflectores. Al mirar atrás sobre su vida y legado, Jackson le comentó a The Associated Press en 2011 que se sentía bendecido por poder continuar el servicio de otros líderes que lo precedieron y sentar una base para los que vendrían.

“Parte del trabajo de nuestra vida fue derribar muros y construir puentes, y en medio siglo de trabajo, básicamente hemos derribado muros”, dijo Jackson. “A veces, cuando derribas muros, quedas marcado por los escombros que caen, pero tu misión es abrir huecos para que otros detrás de ti puedan pasar corriendo”.

En sus últimos meses, en los que recibió cuidados las 24 horas, perdió la capacidad de hablar y se comunicaba con familiares y visitantes tomándoles las manos y apretándolas.

“Me emociono mucho al saber que estos discursos ahora pertenecen a la historia”, le dijo su hijo, Jesse Jackson Jr., a la AP en octubre.

