americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, líder de derechos civiles tras Martin Luther King

CHICAGO (AP) — El reverendo Jesse L. Jackson, protegido del reverendo Martin Luther King Jr. y candidato presidencial en dos ocasiones, que lideró el Movimiento por los Derechos Civiles durante décadas tras el asesinato del venerado líder, ha muerto. Tenía 84 años.

ARCHIVO - El reverendo Jesse Jackson saluda mientras sube al estrado en el tercer día de la convención Nacional Demócrata en Filadelfia, el 27 de julio de 2016. (AP foto/J. Scott Applewhite)
ARCHIVO - El reverendo Jesse Jackson saluda mientras sube al estrado en el tercer día de la convención Nacional Demócrata en Filadelfia, el 27 de julio de 2016. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP
ARCHIVO - El reverendo Jesse Jackson hace un gesto a un amigo en el balcón de la iglesia baptista de la Calle 16 en Birmingham, Alabama, el 15 de septiembre de 2013. La iglesia celebraba una ceremonia en memoria de cuatro niñas asesinadas por una bomba colocada ante el lugar 50 años antes por miembros del Ku Klux Klan. A la derecha se ve la representante estadounidense Terri Sewell, demócrata de Alabama. (AP Foto/Dave Martin, Archivo)
ARCHIVO - El reverendo Jesse Jackson hace un gesto a un amigo en el balcón de la iglesia baptista de la Calle 16 en Birmingham, Alabama, el 15 de septiembre de 2013. La iglesia celebraba una ceremonia en memoria de cuatro niñas asesinadas por una bomba colocada ante el lugar 50 años antes por miembros del Ku Klux Klan. A la derecha se ve la representante estadounidense Terri Sewell, demócrata de Alabama. (AP Foto/Dave Martin, Archivo) AP

Jackson murió el martes rodeado de su familia, según un comunicado publicado en internet por la familia.

Como joven organizador en Chicago, Jackson fue convocado a reunirse con King en el Motel Lorraine, en Memphis, poco antes de que mataran a King, y después se posicionó públicamente como el sucesor de King.

Jackson encabezó toda una vida de cruzadas en Estados Unidos y en el extranjero, defendiendo a los pobres y a los desfavorecidos en temas que iban desde el derecho al voto y las oportunidades laborales hasta la educación y la atención médica. Logró victorias diplomáticas con líderes mundiales y, a través de su Coalición Rainbow/PUSH, canalizó los clamores por el orgullo negro y la autodeterminación hacia las salas de juntas corporativas, presionando a ejecutivos para que Estados Unidos fuera una sociedad más abierta y equitativa.

Y cuando declaraba: “Soy alguien”, en un poema que repetía a menudo, buscaba llegar a personas de todos los colores. “Puede que sea pobre, pero soy alguien; puede que sea joven, pero soy alguien; puede que reciba asistencia social, pero soy alguien”, entonaba Jackson.

Era un mensaje que asumió de manera literal y personal, tras haber pasado de la oscuridad en el Sur segregado a convertirse en el activista por los derechos civiles más conocido de Estados Unidos desde King.

A pesar de profundos problemas de salud en sus últimos años, incluida una rara afección cerebral que afectó su capacidad para moverse y hablar, Jackson continuó protestando contra la injusticia racial hasta la era de Black Lives Matter. En 2024, apareció en la Convención Nacional Demócrata en Chicago y en una reunión del Concejo Municipal para mostrar apoyo a una resolución que respaldaba un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

Jackson tuvo su cuota de críticos, tanto dentro como fuera de la comunidad negra. Algunos lo consideraban un exhibicionista, demasiado ansioso por buscar los reflectores. Al mirar atrás sobre su vida y legado, Jackson le comentó a The Associated Press en 2011 que se sentía bendecido por poder continuar el servicio de otros líderes que lo precedieron y sentar una base para los que vendrían.

“Parte del trabajo de nuestra vida fue derribar muros y construir puentes, y en medio siglo de trabajo, básicamente hemos derribado muros”, dijo Jackson. “A veces, cuando derribas muros, quedas marcado por los escombros que caen, pero tu misión es abrir huecos para que otros detrás de ti puedan pasar corriendo”.

En sus últimos meses, en los que recibió cuidados las 24 horas, perdió la capacidad de hablar y se comunicaba con familiares y visitantes tomándoles las manos y apretándolas.

“Me emociono mucho al saber que estos discursos ahora pertenecen a la historia”, le dijo su hijo, Jesse Jackson Jr., a la AP en octubre.

___

La experiodista de The Associated Press Karen Hawkins, quien dejó The Associated Press en 2012, contribuyó a este reportaje.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter