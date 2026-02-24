Muere a los 71 años Robert Carradine, astro de "Revenge of the Nerds" y "Lizzie McGuire"

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 15 de mayo de 2013, el copresentador de "King of the Nerds", Robert Carradine, asiste al Upfront 2013 de TNT y TBS en el Hammerstein Ballroom en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP

Su familia manifestó en un comunicado el martes que vivió con trastorno bipolar durante dos décadas. Su hermano dijo a Deadline que Carradine murió por suicidio.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello", dijo Keith Carradine a Deadline. "Es una enfermedad que lo superó, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma. Tenía un talento profundo, y lo extrañaremos todos los días”.

NOTA DEL EDITOR — Este despacho incluye información sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

Conocido tanto por su trabajo en cine como en televisión, Robert Carradine trabajó de manera constante en la industria durante más de 40 años. Aunque colaboró con algunos de los directores más respetados de la época, nunca alcanzó el reconocimiento mundial de sus hermanos más famosos, Keith Carradine (también padre de Martha Plimpton) y su medio hermano David Carradine, quien murió en 2009.

Robert Carradine, originario de Los Ángeles e hijo del actor de reparto John Carradine, fue presentado al público con papeles en la serie de televisión “Bonanza” en 1971 y en el wéstern de John Wayne “The Cowboys” en 1972.

Sin embargo, pese a su entorno familiar, la actuación no fue su primera vocación.

“Siempre tuve la pasión de ser piloto de carreras, y eso es lo que pensé que iba a hacer, y en algún momento culminante… creo que estaba sentado con mi hermano David cuando estaban eligiendo el reparto de ‘The Cowboys’, y estaban interesados en David como el villano, y él no quería ser el tipo que le disparara a John Wayne por la espalda", recordó Carradine en una entrevista de 2013 con Popdose. "Pero dijo, 'sabes, se llama The Cowboys, y están viendo a todos estos jóvenes. ¿Por qué no entras tú?’”.

Además de protagonizar una serie deribada de “The Cowboys” de corta duración y aparecer junto a David Carradine en su popular serie de ABC “Kung Fu”, consiguió papeles en “Mean Streets” ("Calles peligrosas") de Martin Scorsese, el drama sobre Vietnam de Hal Ashby “Coming Home” ("Regreso sin gloria") y la película sobre la Segunda Guerra Mundial de Samuel Fuller “The Big Red One” ("Más allá de la gloria").

Las cimas del éxito de su hermano David se le escaparon a Robert Carradine, pero a menudo se les podía ver en los mismos proyectos, incluidos “The Long Riders” ("Cabalgata infernal") de Walter Hill y “Cannonball” de Paul Bartel.

El mayor éxito de Robert Carradine llegaría en 1984 con la comedia subida de tono “Revenge of the Nerds”, en la que interpretó al nerd principal Lewis Skolnick, con su risa abrupta, contagiosa y gutural. Retomó el papel para la secuela cinematográfica y dos continuaciones hechas para televisión, y siguió rindiendo homenaje al querido personaje con una participación especial en la serie “Robot Chicken” y como copresentador (junto a su coprotagonista de “Revenge of the Nerds”, Curtis Armstrong) del programa de competencia de cultura pop “King of the Nerds”, que se emitió durante tres temporadas.

A finales de la década de 1980 y en la de 1990, según el comunicado de la familia, Carradine concretó sus ambiciones en las carreras y fue piloto para Lotus. En la década de 2000, Carradine logró éxito en la pantalla chica en “Lizzie McGuire” de The Disney Channel como el padre del personaje homónimo.

Hilary Duff, quien interpretó a Lizzie McGuire, escribió en Instagram: “Es realmente difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Me entristece profundamente enterarme de que Bobby estaba sufriendo”.

El trabajo se mantuvo constante, aunque los proyectos disminuyeron en prestigio y calidad. Luego Quentin Tarantino, siempre defensor de los actores de carácter en declive, eligió a Carradine para “Django Unchained” ("Django sin cadenas") como uno de los rastreadores en la película de 2012 después de ver una fotografía “muy peluda”, según contó Carradine a Popdose.

En 2015, Carradine fue multado por un accidente en Colorado que lo lesionó a él y a su esposa, Edith Mani. Más tarde se divorciaron, después de más de 25 años de matrimonio.

Entre los sobrevivientes de Carradine están sus tres hijos: la actriz Ever Carradine, Marika Reed Carradine e Ian Alexander Carradine.

Ever Carradine escribió en Instagram: “Cada vez que alguien me pregunta cómo salí tan normal, siempre les digo que es por mi papá. Sabía que mi papá me amaba, lo sabía en lo más profundo de mis huesos, y siempre supe que me respaldaba. Creo que en parte es porque básicamente crecimos juntos. Veinte años de diferencia de edad en realidad no es tanto, y aunque nunca jamás lo pensé como un hermano, sí siempre lo pensé como mi compañero. Estábamos en esto juntos”.

