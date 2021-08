Muere el salsero Larry Harlow, “El Judío Maravilloso”

Harlow fue integrante de la súper banda Fania All Star y luego solía salir de gira con la orquesta The Latin Legends of Fania. “La Raza Latina”, “Salsa”, “Tributo a Arsenio Rodríguez” y “Fania All-Stars Live at the Cheetah” ( Vol. 1 y Vol. 2) son algunas de sus producciones destacadas.