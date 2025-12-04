americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere el diseñador de vestuario checo ganador del Oscar, Theodor Pištěk

PRAGA (AP) — Theodor Pištěk, un diseñador de vestuario y escenografía y pintor checo que ganó un Oscar por su trabajo en la película de 1984 "Amadeus", ha fallecido. Tenía 93 años.

ARCHIVO - Theodor Pistek, diseñador de vestuario y escenografía, en Praga, el 18 de octubre de 2022. (Katerina Sulova/CTK vía AP, Archivo)
ARCHIVO - Theodor Pistek, diseñador de vestuario y escenografía, en Praga, el 18 de octubre de 2022. (Katerina Sulova/CTK vía AP, Archivo) AP

Su muerte fue anunciada el jueves por la ciudad de Mukařov, al este de Praga, donde vivía, y fue confirmada por su familia a la agencia de noticias local CTK. Dijeron que murió el miércoles, pero no dieron más detalles.

Los trajes de Pištěk aparecieron en las películas del director František Vláčil desde finales de la década de 1950, incluyendo "Marketa Lazarová" y "El Valle de las Abejas", pero su trabajo más famoso aparece en las películas del fallecido director de origen checo Milos Forman.

Los dos se hicieron amigos durante su servicio militar obligatorio en la Checoslovaquia comunista.

Forman terminó asentándose en Estados Unidos tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, y aunque Pištěk permaneció en Checoslovaquia, ambos cooperaron en películas.

Pištěk ganó un Oscar por el mejor diseño de vestuario en "Amadeus", que ganó varios premio de la academia y fue filmada en Checoslovaquia.

Al aceptar el premio en 1985, dijo que era “el día más grande y feliz” de su carrera cinematográfica.

Pištěk también fue nominado a un Oscar por la película de Forman de 1989 "Valmont". Ganó el premio César francés por esa película.

Pištěk y Forman también trabajaron juntos en "The People vs. Larry Flynt".

Pištěk nació el 25 de octubre de 1932 en Praga, de padres que eran ambos actores. Se graduó de la Academia de Bellas Artes de Praga en 1958. Hasta mediados de la década de 1970, Pištěk también estuvo involucrado en las carreras de motor como piloto y los automóviles se convirtieron en un tema de las pinturas que realizó y que se exhibieron en Estados Unidos y en otros lugares.

Después de la Revolución de Terciopelo de 1989 liderada por el fallecido Vaclav Havel que derrocó al régimen comunista, Pištěk diseñó los uniformes para los guardias en el Castillo de Praga, la sede de la presidencia.

Como presidente, Havel le otorgó una condecoración estatal en 2000.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

El Pollo Carvajal entrega a Trump la confesión más explososiva del chavismo: 20 años del Cártel de los Soles al descubierto

'El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explososiva del chavismo: 20 años del Cártel de los Soles al descubierto

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter