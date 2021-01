Silvio Rodríguez no vio agresión frente al MINCULT: "Ocurre algo muy confuso"

En el foro de su blog, Segunda Cita, el trovador señaló que no alcanza a definir la magnitud de los sucedido ya que, en su opinión, las imágenes difundidas no esclarecen los hechos.

“He tratado de ver el mencionado video de los funcionarios de cultura agrediendo a los artistas, pero no lo he logrado. Vi uno donde el viceministro Fernando Rojas les invita varias veces a pasar al ministerio; después ocurre algo muy confuso, una gritería, y hay un muchacho diciendo que hay policías con pistolas (que tampoco se ven)”, indicó Rodríguez en uno de los comentarios aparecidos en el sitio.

image.png

El cantautor también lamentó que las imágenes de los acontecimientos solo se pudiesen ver en portales digitales contrarios al régimen de la Isla.

“En dos sitios web de la oposición, para ver el video, piden que admitas los cookies. Si tanto quieren divulgar la supuesta injusticia, debieran dar facilidades. ¿No?”, agregó Silvio.

Aunque el trovador sostuvo que “posiblemente” algunos de los jóvenes que se plantaron frente al MINCULT tenían buenas intenciones, aseguró que detrás de la manifestación había “trabajo de oposición”.

“Posiblemente ahí haya jóvenes bien intencionados, pero sin dudas también hay trabajo de oposición. Hay que estar claros”.

Rodríguez también cuestionó la legitimidad de quienes filmaban los acontecimientos, lo que, supuestamente, habría desatado la ira del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, quien arremetió de forma violenta contra uno de los reporteros independientes allí presentes.

“Invoco el derecho indiscutible desde la persona que siente violada la privacidad de su vida. En varios países he tenido la experiencia de estar fotografiando algo y en ese momento ha pasado alguien que, al darse cuenta de que ha podido quedar registrada, me ha pedido que elimine la fotografía o el video. Incluso alguno se ha detenido junto a mí para comprobar que, efectivamente, ha sido borrado de la cámara. En todos los casos siempre he pedido disculpas y he suprimido inmediatamente el registro”, añadió el cantautor.