Secuestran y Deportan a Matanzas al periodista Carlos Manuel Alvarez

Tal como luego contó en un video en vivo por Facebook, por más de dos horas lo interrogaron acerca de una salida que hizo el fin de semana con amigos del Movimiento San Isidro o artistas que participaron en el plantón frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre.

“Al parecer esto es un delito porque ya el hecho de realizar cualquier actividad civil en mi país parece ser un acto que lleva una condena por parte del poder. Me levantaron una carta de acusado, me montaron contra mi voluntad en un carro y me trajeron hasta Cárdenas, violando los principios constitucionales y mis derechos individuales”, aseguró Carlos Manuel, quien intentó escapar cuando lo trasladaban de La Habana a Matanzas, lo que le valió una golpiza por parte de los agentes.

“Me metí en un monte, me cayeron atrás, me maltrataron y aquí tengo todas estas heridas producto de esa fuga. Yo no voy a permanecer secuestrado, no voy a soportar esta vejación. Voy a salir y van a tener que meterme preso formalmente. Si no puedo agarrar un transporte, voy a irme caminando y si alguien quiere ayudarme en el camino se lo acepto, pero yo voy a llegar a La Habana y voy a hacer valer mis derechos”, agregó Alvarez, quien considera que si todavía no ha sido enjuiciado y encarcelado, es por la profunda crisis por la que atraviesa el país y necesita de gobiernos extranjeros.

“Para eso necesita mantener cierta fachada de tolerancia, pero como no me pueden meter preso porque soy una persona absolutamente inocente, traen la cárcel hasta mí y me limitan mi libertad en todo orden”, concluyó.