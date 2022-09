Maykel Osorbo dispuesto a exiliarse a cambio de excarcelación

La activista y curadora de arte Anamely Ramos dijo que desde que supo que estaba enfermo, ha empezado a hacer todo tipo de gestiones para ver si Maykel puede salir y puede atenderse.

“Si esas gestiones van a dar o no resultado eso no lo sabemos, porque Maykel está preso y condenado en Cuba. Si en última instancia lo van a dejar salir o no, eso no lo sabemos. Solo lo sabe la Seguridad del Estado”, explicó Anamely.

“Lo que sí queremos es que no haya confusión con la gente, que no se piensen que Maykel cambió de opinión de la noche a la mañana. Él quiere vivir en Cuba como queremos vivir todos nosotros, pero está preso en una cárcel. Esa es su realidad concreta y nadie quiere estar preso en una cárcel, ni en Cuba ni en ningún otro país”, aclaró Ramos.

El rapero contestatario fue condenado a nueve años de cárcel por desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, según las acusaciones de la fiscalía de la dictadura.

Fuente: Redacción de www.americateve.com