Maykel Osorbo depone la huelga de hambre y agradece a los manifestantes del MINCULT

Denunció que está prácticamente incomunicado. “No tengo internet. Tengo vigilancia las 24 horas del día, patrullas, como 20 oficiales de la Seguridad del Estado”, señaló el rapero en conversación vía telefónica con DIARIO DE CUBA.

Osorbo no ha recibido asistencia médica ni le han hecho ningún análisis de Covid-19 ni ha sido visto por ningún médico. "Me tienen preso y no me dejan salir de la casa", declaró.

Este domingo varios activistas del MSI fueron interceptados tras visitar a Osorbo en su casa. Con el pretexto de que habían cruzado un supuesto perímetro de seguridad por el Covid-19, las autoridades les orientaron permanecer aislados en sus domicilios.

Por "razones epidemiológicas", esa también fue la justificación de las autoridades cuando el pasado 26 de noviembre allanaran la sede del MSI donde 14 activistas se habían atrincherado, y algunos puesto en huelga, para pedir la libertad de Denis Solís.

"Entraron como 40 policías, rompieron la puerta, nos sacaron a la fuerza… Ellos [la policía política] siempre con la violencia por delante", señaló Osorbo.

Bloquear el acceso a las redes sociales más importantes fue una de las estrategias del régimen para evitar la denuncia inmediata de lo que estaba ocurriendo en San Isidro.

Atacaron así una de las herramientas que usan los activistas para protegerse: trasmitir en directo sus acciones, registrando en video las detenciones arbitrarias y los abusos de poder.