Expulsan a Otero Alcántara de negocio privado

El más reciente ejemplo fue la expulsión del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, de un negocio privado donde disfrutaba de una obra de teatro, cuando la Seguridad del Estado presionó a sus dueños para que lo sacaran.

Otero Alcántara asistió el pasado sábado 19 de diciembre a la puesta en escena de la obra Mistery Rose en Casa Vieja Habana, un proyecto privado en Habana 203 entre Tejadillo y Empedrado, cuando le pidieron que se retirara con todos sus acompañantes.

“Cuando entramos, un custodio me llamó aparte y me dijo que tenía que salir con mi piquete, que la dueña le había pedido que nos sacara porque no quería buscarse problemas. Nos fuimos, pero antes le advertimos que esa acción de censura la íbamos a hacer pública”, contó el artista al periódico digital 14ymedio.

“Uno no es un delincuente, el Estado no me ha probado nada y entonces ahí lo que hay es censura por mi manera de pensar”, agregó.

“El régimen cubano usa la extorsión y el chantaje para cumplir sus oscuros deseos de aislar a los que disienten. Amenazan con cerrar y destruir lo que muchos cubanos han construido con su esfuerzo para emprender y prosperar en un país sin oportunidades”, concluyó.