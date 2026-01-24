americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Morant tiene un esguince en el codo y será reevaluado en unas tres semanas

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — El escolta de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, se espera que se pierda al menos las próximas tres semanas debido a un esguince en el ligamento colateral cubital de su codo izquierdo.

El base de los Grizzlies de Memphis Ja Morant colgado del aro tras clavar el balón frente al base de los Hawks de Atlanta Nickeil Alexander-Walker el miércoles 21 de enero del 2026. (AP Foto/Brandon Dill)
El base de los Grizzlies de Memphis Ja Morant colgado del aro tras clavar el balón frente al base de los Hawks de Atlanta Nickeil Alexander-Walker el miércoles 21 de enero del 2026. (AP Foto/Brandon Dill) AP

La lesión ocurrió el miércoles durante la derrota de los Grizzlies 124-122 ante los Hawks de Atlanta. Los Grizzlies anunciaron la gravedad de la lesión el sábado y dijeron que el jugador elegido dos veces al Juego de Estrellas será reevaluado en aproximadamente tres semanas.

Esto representa el último revés en una temporada tumultuosa para Morant, quien se había perdido seis juegos por una lesión en la pantorrilla derecha antes de regresar el domingo para la victoria de los Grizzlies por 126-109 sobre el Magic de Orlando en Londres.

Morant ha aparecido en solo 20 de los 43 juegos del equipo esta temporada y ha promediado 19,5 puntos, 8,1 asistencias y 3,3 rebotes en medio de especulaciones de intercambio.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: No califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter