Morant tiene un esguince en el codo y será reevaluado en unas tres semanas

El base de los Grizzlies de Memphis Ja Morant colgado del aro tras clavar el balón frente al base de los Hawks de Atlanta Nickeil Alexander-Walker el miércoles 21 de enero del 2026. (AP Foto/Brandon Dill) AP

La lesión ocurrió el miércoles durante la derrota de los Grizzlies 124-122 ante los Hawks de Atlanta. Los Grizzlies anunciaron la gravedad de la lesión el sábado y dijeron que el jugador elegido dos veces al Juego de Estrellas será reevaluado en aproximadamente tres semanas.

Esto representa el último revés en una temporada tumultuosa para Morant, quien se había perdido seis juegos por una lesión en la pantorrilla derecha antes de regresar el domingo para la victoria de los Grizzlies por 126-109 sobre el Magic de Orlando en Londres.

Morant ha aparecido en solo 20 de los 43 juegos del equipo esta temporada y ha promediado 19,5 puntos, 8,1 asistencias y 3,3 rebotes en medio de especulaciones de intercambio.

FUENTE: AP