Monterrey suma sus primeros puntos del Clausura mexicano con triunfo de 2-0 sobre Necaxa

Berterame abrió la cuenta a los 15 minutos, cuando remató frente al arco dentro del área chica un pase diagonal de Oliver Torres.

Fimbres hizo más holgada la ventaja en una incursión dentro del área, donde recibió un pase de Roberto de la Rosa, que mandó junto a un poste a los 31 minutos.

Los Rayados sumaron sus primeros tres puntos del campeonato luego de que en la jornada inaugural cayeron frente a sus aficionados ante el campeón Toluca. Los Rayos se quedaron con tres puntos, que obtuvieron luego de vencer a Santos.

Oussama Idrissi y Salomón Rondón celebraron las dianas con las que Pachuca se impuso 2-1 al León, para obtener sus primeras unidades del curso.

Idrissi se animó a disparar desde fuera del área en el inicio de la compensación previa al descanso para abrir la cuenta.

Rondón dio seguridad al triunfo al minuto de haber ingresado de cambio a los 60, con un disparo desde los linderos del área que desvió el arquero Óscar García, pero no evitó que fuera a las redes.

Rogelio Funes Mori descontó por los visitantes a los 85 con un remate dentro del área.

Los Tuzos lograron su primer triunfo, mientras que el León dejó ir unidades después de la victoria en su presentación.

PUEBLA SE IMPONE EN CASA

Un par de goles tempraneros, de Esteban Lozano a los dos minutos y Edgar Guerra a los 12, fueron suficientes para que el Puebla triunfara frente a sus aficionados, por 2-1 ante Mazatlán, que sigue sin sumar después de dos jornadas.

El conjunto de La Franja logró su primera victoria del campeonato, mientras que Mazatlán, por el que descontó Facundo Almada a los 69, está en el fondo de la clasificación sin unidades.

