Monk anota siete triples y 26 puntos en victoria de Kings 124-112 sobre Lakers

DeMar DeRozan sumó 32 unidades y seis asistencias para los Kings (10-30), quienes ganaron su segundo partido consecutivo después de una racha de siete derrotas. Russell Westbrook, quien jugó 78 partidos para los Lakers en 2023, añadió 22 tantos y siete asistencias.

Fue la primera victoria en casa de los Kings contra los Lakers desde el 13 de marzo de 2024.

Luka Doncic lideró a los Lakers con 42 puntos, siete rebotes y ocho asistencias. Fue el séptimo partido de la temporada con 40 puntos para el máximo anotador de la NBA.

LeBron James aportó 22 unidades al embocar ocho de 17 tiros, aunque falló los cinco intentos de tres puntos.

DeAndre Ayton anotó 13 puntos para alcanzar los 7.000 en su carrera. Jaxson Hayes añadió 12 unidades para los Lakers (23-11), quienes han perdido dos seguidos después de ganar tres consecutivos.

Los Ángeles tomó la delantera temprano, pero no pudo contener a un equipo de Sacramento energizado que no estuvo en desventaja durante los últimos 38 minutos. Sacramento venció a Los Ángeles por primera vez en tres partidos esta temporada.

Los Kings remontaron desde ocho puntos abajo en el primer cuarto para liderar 57-41 al final del segundo después del quinto triple de Monk en el juego.

James y Doncic mantuvieron a los Lakers cerca, combinándose para 38 de los 54 puntos de Los Ángeles en la primera mitad.

Los Kings comenzaron el tercer cuarto con una racha de 19-6 y abrieron una ventaja de 20 en camino a la victoria contundente.

