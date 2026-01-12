americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Monk anota siete triples y 26 puntos en victoria de Kings 124-112 sobre Lakers

SACRAMENTO (AP) — Malik Monk encestó siete triples y anotó 26 puntos para ayudar a los Kings de Sacramento a sorprender 124-112 a los Lakers de Los Ángeles el lunes por la noche.

Jaxson Hayes, derecha, de los Lakers de Los Ángeles, se alza para clavar el balón sobre Malik Monk (0), de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 12 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Justine Willard)
Jaxson Hayes, derecha, de los Lakers de Los Ángeles, se alza para clavar el balón sobre Malik Monk (0), de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 12 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Justine Willard) AP

DeMar DeRozan sumó 32 unidades y seis asistencias para los Kings (10-30), quienes ganaron su segundo partido consecutivo después de una racha de siete derrotas. Russell Westbrook, quien jugó 78 partidos para los Lakers en 2023, añadió 22 tantos y siete asistencias.

Fue la primera victoria en casa de los Kings contra los Lakers desde el 13 de marzo de 2024.

Luka Doncic lideró a los Lakers con 42 puntos, siete rebotes y ocho asistencias. Fue el séptimo partido de la temporada con 40 puntos para el máximo anotador de la NBA.

LeBron James aportó 22 unidades al embocar ocho de 17 tiros, aunque falló los cinco intentos de tres puntos.

DeAndre Ayton anotó 13 puntos para alcanzar los 7.000 en su carrera. Jaxson Hayes añadió 12 unidades para los Lakers (23-11), quienes han perdido dos seguidos después de ganar tres consecutivos.

Los Ángeles tomó la delantera temprano, pero no pudo contener a un equipo de Sacramento energizado que no estuvo en desventaja durante los últimos 38 minutos. Sacramento venció a Los Ángeles por primera vez en tres partidos esta temporada.

Los Kings remontaron desde ocho puntos abajo en el primer cuarto para liderar 57-41 al final del segundo después del quinto triple de Monk en el juego.

James y Doncic mantuvieron a los Lakers cerca, combinándose para 38 de los 54 puntos de Los Ángeles en la primera mitad.

Los Kings comenzaron el tercer cuarto con una racha de 19-6 y abrieron una ventaja de 20 en camino a la victoria contundente.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter