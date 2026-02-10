Monjes budistas caminan por la paz, de Texas a Washington

Monjes budistas que participan en la Marcha por la Paz, que va de Texas a Washington D.C., pasan por un vecindario en Washington el 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Los monjes, con sus túnicas color azafrán, se han convertido en figuras destacadas en las redes sociales, junto con su perro rescatado Aloka. Después de pasar la noche del lunes en la Universidad Marymount en Arlington, Virginia, cruzaron el Puente de la Cadena hacia el Distrito de Columbia poco después de las 8 de la mañana el martes.

Caminan por la paz. Ese mensaje sencillo ha resonado en todo Estados Unidos mientras se necesita un respiro del conflicto y las divisiones políticas. Miles de personas se reunieron a lo largo de las carreteras del sur, a menudo en un clima inusualmente frío, para observar la tranquila procesión de los monjes que comenzó a finales de octubre.

Se espera que grandes multitudes los reciban durante su estancia de dos días en Washington. El Departamento de Policía Metropolitana emitió un aviso de tráfico anunciando que habría “cierres de carreteras en movimiento” a lo largo de la ruta de los monjes para garantizar la seguridad de ellos y de los espectadores.

“Mi esperanza es que, cuando esta caminata termine, las personas que conocimos continúen practicando la atención plena y encuentren la paz”, expresó Venerable Bhikkhu Pannakara, el líder de voz suave del grupo que ha enseñado sobre mindfulness en paradas a lo largo del camino.

Los monjes planean marcar los últimos días de su Caminata por la Paz con apariciones al aire libre en la Catedral Nacional de Washington el martes y en el Monumento a Lincoln el miércoles.

“Su largo viaje y su testimonio gentil nos invitan a todos a profundizar nuestro compromiso con la compasión y el trabajo por la paz en nuestras comunidades”, declaró la obispa episcopal de Washington, Mariann Budde, quien ayudará a organizar una recepción interreligiosa para los monjes en la catedral.

Los monjes se han sorprendido al ver que su mensaje trasciende ideologías. Millones los han seguido por internet, y multitudes los han recibido en numerosos lugares, desde una iglesia en Opelika, Alabama, hasta el ayuntamiento en Richmond, Virginia.

Mark Duykers, un ingeniero mecánico retirado que practica el mindfulness, dijo que él y su esposa conducirán 885 kilómetros (550 millas) desde Ann Arbor, Michigan, hasta Washington para ver a los monjes.

“En estos tiempos divisivos, vimos pueblos enteros en el Cinturón Bíblico salir para ver a estos monjes, sin tener idea de lo que es el budismo, pero sintiéndose elevados y conmovidos por ello”, comentó. “Eso es inspirador”.

Diecinueve monjes comenzaron el viaje de 3.700 kilómetros (2.300 millas) desde el Centro Huong Dao Vipassana Bhavana en Fort Worth el 26 de octubre de 2025. Vinieron de monasterios budistas Theravada de todo el mundo, liderados por Pannakara, quien es vicepresidente del templo de Fort Worth.

Mientras estén en la capital de Estados Unidos, planean presentar una solicitud a los legisladores para declarar el Vesak, el cumpleaños de Buda, como un feriado nacional. Sin embargo, Pannakara y otros han enfatizado que ese no es el objetivo de la caminata.

Long Si Dong, portavoz del templo, dijo que la caminata no es un movimiento político ni está enfocada en la defensa o la legislación.

“Es una ofrenda espiritual, una invitación a vivir la paz a través de acciones cotidianas, pasos conscientes y corazones abiertos”, manifestó. “Creemos que cuando la paz se cultiva internamente, se extiende naturalmente hacia la sociedad”.

La caminata ha tenido sus peligros, y policías locales han proporcionado seguridad. En noviembre, a las afueras de Houston, los monjes caminaban al costado de una carretera cuando su vehículo escolta fue golpeado por un camión. Dos monjes resultaron heridos; a uno le amputaron la pierna.

Algunos de los monjes, incluido Pannakara, han caminado descalzos o en calcetines durante la mayor parte del viaje para sentir el suelo directamente y estar presentes en el momento. Cuando atravesaban nieve y frío, en ocasiones se ponían botas de invierno.

Las caminatas por la paz son una tradición apreciada en el budismo Theravada. Pannakara encontró a Aloka, un perro paria indio cuyo nombre significa “luz divina” en sánscrito, durante un viaje de 112 días por India en 2022.

Los monjes practican y enseñan la meditación Vipassana, una técnica india antigua enseñada por Buda como fundamental para alcanzar la iluminación. Se centra en la conexión mente-cuerpo, observando la respiración y las sensaciones físicas para comprender la realidad, la impermanencia y el sufrimiento.

El martes, los monjes completarán 108 días de caminata. Es un número sagrado en el budismo, el hinduismo y el jainismo. Representa la realización espiritual, el orden cósmico y la totalidad de la existencia.

El viaje de regreso de los monjes debería ser menos arduo. Después de una aparición en el Capitolio de Maryland, un autobús los llevará de regreso a Texas, donde esperan llegar al centro de Fort Worth temprano el sábado.

Desde allí, los monjes caminarán juntos nuevamente, 9,6 kilómetros (6 millas) hasta el templo donde comenzó su viaje.

Bharath informó desde Los Ángeles.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP