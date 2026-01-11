americateve

Monárquicos nepaleses piden la restauración de la monarquía antes de las elecciones de marzo

KATMANDÚ (AP) — Partidarios de la depuesta familia real de Nepal se reunieron en la capital el domingo exigiendo la restauración de la monarquía antes de las elecciones de marzo.

Partidarios de la antigua familia real nepalí participan en una marcha pidiendo la restauracion de la monarquía en el aniversario del nacimiento del rey del siglo XVIII Prithivi Narayan Shah, fundador de la dinastía Shah, en Katmandú, Nepal, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Foto/Subash Shrestha)
Fue la primera manifestación de los seguidores del derrocado rey Gyanendra desde que una ola de violentas manifestaciones por parte de jóvenes descontentos en septiembre instaló un gobierno interino que fijó nuevas elecciones parlamentarias para marzo.

"Amamos a nuestro rey. Traigan de vuelta al rey", corearon los participantes de la manifestación alrededor de la estatua del rey Prithvi Narayan Shah, quien inició la dinastía Shah en el siglo XVIII. El último rey Shah —Gyanendra— fue obligado a abdicar y la monarquía fue abolida en 2008, lo que convirtió a Nepal en una república.

"El último y único recurso para este país es el rey y solo la monarquía", afirmó el manifestante Samrat Thapa. "En el contexto actual y el camino que ha tomado el país después del movimiento de la Generación Z, es necesario restaurar la monarquía para manejar la situación".

El domingo marca el aniversario del nacimiento de Prithvi Narayan y en el pasado, la manifestación anual se ha tornado violenta con enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Dos personas murieron durante una manifestación a favor del rey en marzo pasado. La reunión del domingo fue pacífica mientras la policía antidisturbios vigilaba de cerca el evento.

La familia real de Nepal todavía goza de un apoyo significativo.

El gobierno interino, encabezado por la primera ministra mujer de Nepal, Sushila Karki, una jueza retirada de la Corte Suprema, asumió el poder tras las protestas de activistas de la Generación Z que se quejaban de corrupción, falta de oportunidades, empleo y mala gobernanza. Estas fueron desencadenadas por la prohibición de corta duración de las redes sociales por parte del gobierno anterior.

Karki ha sido criticada por demorarse en presentar casos de corrupción.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

