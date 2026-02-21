americateve

Mónaco sorprende a Lens 3-2 y da al PSG la opción de ser líder en Francia

LENS, Francia (AP) — El líder de la liga francesa, Lens, quedó atónito por tres goles en la segunda mitad el sábado, mientras Monaco remontó para ganar 3-2 y darle a Paris Saint-Germain la oportunidad de ponerse primero.

Odsonne Édouard anotó temprano con una volea para Lens y Florian Thauvin convirtió el rebote después de que el arquero de Monaco, Philipp Köhn, solo pudiera desviar un disparo desviado al inicio de la segunda mitad.

Sin embargo, eso fue lo mejor que consiguió el equipo local.

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun marcó contra el trámite del partido en el 62, Denis Zakaria empató en el 70 y Ansu Fati aprovechó otro error defensivo para poner el 3-2 dos minutos después.

Fue una gran remontada para Monaco, que le ganaba a PSG 2-0 en el partido de ida de su repechaje de la Liga de Campeones el martes, tras dos goles de Balogun, pero terminó perdiendo 3-2.

La noche de Lens quedó resumida cuando Saud Abdulhamid recibió una tarjeta por simular, en lugar de que le cobraran un penal que él consideró que merecía.

Lens estaba apenas un punto por encima de PSG antes de que el club de la capital recibiera al colista Metz más tarde el sábado.

Además, Toulouse recibe al recién ascendido Paris FC.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

