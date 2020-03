Mon Laferte presenta su primera exposición de arte

“Siento que son mundos bastante diferentes, aunque en algún punto llegan a influenciar el uno al otro, pero yo siento que mi obra plástica es muchísimo más personal que la música”, dijo el miércoles en una conferencia de prensa durante un recorrido previo a la inauguración de “Gestos”, la cual estará abierta al público hasta el 12 de abril. “La música me dan unas ganas de compartirla con el mundo y la pintura para mí me la tomo muy en serio, pero no me sentía preparada para compartirla porque sí es muy, muy personal”.