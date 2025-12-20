Mohamed Salah se disculpa con sus compañeros del Liverpool por comentarios polémicos

Compartir en:









Jones dijo a la cadena Sky Sports el sábado que Salah se tomó el tiempo para abordar el tema con ellos.

"Mo es su propio hombre y puede decir lo que quiera. Se disculpó con nosotros y dijo: 'Si he afectado a alguien o te he hecho sentir de alguna manera, lo siento'. Así es él", comentó Jones a Sky. “Era el mismo Mo de siempre, tenía una gran sonrisa en su rostro y todos estaban exactamente igual con él. Supongo que es solo parte de querer ser un ganador”,

Slot lo deja fuera La estrella egipcia de 33 años ha marcado 250 goles en total para el Liverpool, pero solo ha anotado cinco veces esta temporada en 20 partidos.

La temporada pasada fue una de sus mejores con 34 goles en 52 apariciones para el Liverpool, y se llevó el premio al jugador del año de la Asociación de Futbolistas Profesionales por tercera vez.

Salah, quien ahora está disputando la Copa Africana de Naciones, hizo sus explosivos comentarios sobre sentirse tratado injustamente en el Liverpool después de que lo dejaron fuera por tercer partido consecutivo.

A raíz de esos comentarios, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, dejó a Salah fuera del equipo para un partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán. Pero tras conversaciones posteriores con Slot, Salah regresó a la plantilla el sábado pasado ante el Brighton.

Racha invicta Desde que perdió 4-1 en casa contra el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones a finales de noviembre, el Liverpool está invicto en cinco partidos antes del juego del sábado en la Liga Premier ante el Tottenham. "Ya hemos superado eso y estamos cohesionándonos bien como equipo", añadió Jones. "Jugando bien y comenzando a ganar partidos." ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP