Mohamed-Ali Cho anota dos goles y Niza vence a Nantes en la Ligue 1

Cho elevó su cuenta a cinco goles en total esta temporada. Saltó a la fama en 2021 como un joven de 16 años con el Angers cuando se convirtió en el jugador más joven en Francia en firmar un contrato profesional.

Los centrocampistas Sofiane Diop y Tom Louchet también anotaron para el Niza, que no había ganado en la liga francesa desde que venció al Lille el 29 de octubre. El delantero egipcio Mostafa Mohamed respondió para los locales.

El entrenador del Niza, Claude Puel, ha perdido solo una vez en cinco partidos desde que reemplazó a Franck Haise en medio de grandes tensiones y una racha de nueve derrotas consecutivas.

El enfoque disciplinario de Puel ofrece una presencia tranquilizadora en un momento difícil para el Niza, que ha sido respaldado por el gigante químico Ineos del multimillonario británico Jim Ratcliffe desde 2019.

Puel está en su segundo período a cargo del Niza. Entrenó primero al equipo de 2012 a 2016, periodo en el que revitalizó la carrera en declive del ex prodigio adolescente Hatem Ben Arfa.

Entre los partidos posteriores del domingo, el Lyon visita al Metz y el Lille recibe al Estrasburgo.

El sábado, el Marsella, que ocupa el tercer lugar, venció 3-1 al Lens que ocupa el segundo lugar y está a dos puntos del líder Paris Saint-Germain, que necesitó un gol tardío para lograr una victoria por 1-0 en Auxerre el viernes.

Haraldsson firma nuevo contrato

El centrocampista islandés Hákon Haraldsson firmó un nuevo contrato con el Lille hasta 2030.

El versátil centrocampista ha anotado 19 goles en 102 partidos desde que se unió al Lille desde el club danés Copenhague en 2023.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP