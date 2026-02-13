americateve

Modrić salva al AC Milan con gol tardío de la victoria 2-1 ante Pisa

PISA, Italia (AP) — Luka Modrić marcó el gol de la victoria en la recta final del partido para que el AC Milan venciera el viernes 2-1 a Pisa y achicar a cinco puntos la brecha con el líder Inter de Milán en la Serie A.

Christopher Nkunku (centro) del AC Milan pugna por el balón con Simone Canestrelli de Pisa en el partido de la Serie A de Italia, el viernes 13 de febrero de 2026, en Pisa, Italia. (Alessandro La Rocca/LaPresse vía AP)
El Inter se enfrentará al cuarto Juventus el sábado.

El Milan venía de empatar en tres de sus últimos seis partidos, incluidos los disputados contra los atribulados Fiorentina y Genoa, y le costó más de la cuenta un encuentro ante el último tabla y que apenas ha ganado un duelo de liga en toda la temporada.

Ruben Loftus-Cheek abrió el marcador justo antes del descanso, cuando se elevó sin marca para rematar de cabeza un centro desde la derecha, y Niclas Füllkrug falló un penal.

Sin embargo, Pisa sacudió a los Rossoneri cuando el volante chileno Felipe Loyola empató de tiro libre a los 71 minutos.

Modrić, el ex centrocampista del Real Madrid, acudió al rescate de Milan a seis minutos del final, cuando se coló en el área y empujó a la red el tanto del triunfo.

El Milan acabó con 10 hombres por la expulsión del volante francés Adrien Rabiot.

Pisa está igualado en puntos con Verona. Fiorentina tiene tres más que ambos equipos y Lecce estaba otros tres puntos por encima.

Los equipos de Milán medirán en el derbi de la ciudad en San Siro el 8 de marzo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

