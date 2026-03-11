MLB zanja polémica del plato en Juego 7 de la Serie Mundial: Kiner-Falefa fue out por mucho

ARCHIVO - Isiah Kiner-Falefa (izquierda) de los Azulejos de Toronto es puesto out por el receptor Will Smith de los Dodgers de Los Ángeles durante el noveno inning del séptimo juego de la Serie Mundial, el 1 de noviembre de 2025, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

¿Debería Isiah Kiner-Falefa haber tomado una ventaja más grande? ¿Por qué el coach de tercera base trazó una línea en la tierra justo ahí? ¿Y si IKF hubiera hecho un simple sprint hacia el plato en lugar de deslizarse?

“Lo pensaré hasta el día en que deje esta tierra”, lamentó John Schneider, el mánager de los Azulejos de Toronto.

Estuvieron increíblemente cerca de destronar a los campeones Dodgers en un electrizante séptimo juego. Un par de simples pulgadas, una marca de zapatillas que se quedó corta para ganar la corona, ¿no?

No es que eso vaya a aliviar el dolor para los Azulejos y sus aficionados, pero el intenso drama sobre el receptor Will Smith de Los Ángeles, levantando su spike del plato y luego volviéndolo a apoyar en el tiro del segunda base Miguel Rojas, era irrelevante: IKF ya estaba out.

“Tras revisar todos los ángulos pertinentes, el encargado de repeticiones determinó de manera definitiva que el pie del receptor estaba tocando el plato cuando la pelota hizo contacto con el interior de su guante”, señaló el informe oficial de MLB, que recientemente se lo proporcionó a The Associated Press.

Una pieza final del rompecabezas, una última mirada a una jugada que todavía fascina al mundo del deporte. El pie de Smith estaba sobre el plato cuando atrapó la pelota, y en ese momento Kiner-Falefa quedó out forzado.

Entonces, ¿qué tan cerca estuvo Toronto en realidad de ganar en la parte baja de la novena entrada? Más bien, como a 3 pies.

“Yo nunca sentí que mi pie se despegara”, comentó Smith este mes durante una sesión de práctica del Clásico Mundial. “En realidad no me di cuenta (de que estuvo cerca) hasta que vi la repetición, así que no estaba tratando de volver y tocarlo”.

El tres veces All-Star dijo que no había visto el informe de MLB del centro de repeticiones.

“A mí solo me importaba que él estuviera out”, afirmó Smith.

Statcast de MLB no tiene una medición exacta —los datos de rastreo ubicaron el centro de masa de IKF a unos 5 pies del plato, aunque su pierna izquierda estaba extendida más.

“He visto ese video 3.000 veces y en 1.500 de ellas parece que Will está fuera del plato. ¿Me entiendes?”, expresó Schneider en las reuniones invernales en diciembre, un mes después de aquella derrota 5-4 en 11 entradas. “Y en la otra mitad parece que está sobre el plato. Así de cerca estuvo”.

Kiner-Falefa firmó con los Medias Rojas de Boston. En su conferencia de prensa de presentación, su casi acierto en Toronto seguía siendo un tema reciente. Fue criticado durante toda la temporada baja por una conservadora ventaja de 7,8 pies desde tercera base. Dijo que habría sido más agresivo de no ser por una instrucción de los Azulejos de mantenerse cerca de la almohadilla.

“No me di cuenta de que en realidad iba a ser una jugada tan cerrada”, señaló. “Si hubiera estado un paso más adelante, sí, habría estado a salvo. Pero no lo estaba”.

Resulta que necesitaba unos cuantos pies más, no pulgadas.

El jonrón solitario de Rojas con un out en la parte alta de la novena empató el juego 4-4. Los Azulejos llenaron las bases con un out en la parte baja, con Kiner-Falefa en tercera como corredor emergente por Bo Bichette.

Mientras Daulton Varsho bateaba contra el as de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto, el coach de tercera base Carlos Febles usó los spikes de sus zapatillas para trazar una línea en el camino de bases, mostrándole a Kiner-Falefa hasta dónde tomar su ventaja. Parecía significativamente más corta de lo habitual, y muchos aficionados culparon a eso de costarle el título a Toronto. Los Azulejos dijeron que les preocupaba que Smith intentara un tiro de sorpresa a tercera.

Varsho conectó un rodado que hizo que Rojas, jugando adelantado, diera un breve traspié hacia atrás, pero el venezolano se recuperó para hacer un tiro preciso a home. Después de que Smith atrapó la pelota, su pie derecho trasero se despegó brevemente del plato antes de volver a tocarlo. Kiner-Falefa se deslizó en el plato, concentrado en evitar que Smith hiciera un relevo de doble play a primera.

El umpire de home Jordan Baker cantó out, y los Azulejos impugnaron la decisión. El umpire de repetición Dan Iassogna, un veterano jefe de grupo que ha trabajado tres Series Mundiales en el terreno, confirmó la decisión.

Las repeticiones de televisión mostraron claramente que el pie de Smith volvió a tocar el plato cuando el pie de Kiner-Falefa estaba a apenas unas pulgadas. Muchos aficionados asumieron que ahí fue donde se produjo el out, pero el informe oficial confirma que IKF ya había sido eliminado.

Smith conectó un jonrón en la 11ma y los Dodgers resistieron para lograr su segundo campeonato consecutivo. Dijo que ha repasado varias veces en su mente el momento en el plato, y le da más crédito a Rojas.

“Creo que fue más una jugada impresionante de Miggy en esa situación. Un bote difícil”, manifestó. “Yo solo tenía que atrapar la pelota y poner el pie abajo”.

___

Walker es un exescritor de béisbol de AP. El escritor de béisbol de AP David Brandt contribuyó a este reportaje.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP