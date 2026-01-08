americateve

MLB está lista para producir y distribuir transmisiones locales de equipos de FanDuel

NUEVA YORK (AP) — El béisbol de las Grandes Ligas está preparado para producir y distribuir transmisiones locales para equipos que están medio de la incertidumbre esta temporada debido a los problemas financieros de las redes regionales de FanDuel Sports Network.

El comisionado de la MLB Rob Manfred habla en conferencia de prensa en las oficinas de las Grandes Ligas para anunciar la inciativa Foster Love el jueves 8 de enero del 2026. (AP Foto/Ron Blum)
El comisionado de la MLB Rob Manfred habla en conferencia de prensa en las oficinas de las Grandes Ligas para anunciar la inciativa Foster Love el jueves 8 de enero del 2026. (AP Foto/Ron Blum)

Main Street Sports Group, que opera las redes de FanDuel, no realizó su pago de diciembre a los Cardenales de San Luis. La cadena también transmite los juegos de Atlanta, Cincinnati, Detroit, Kansas City, Los Angeles Angels, Miami, Milwaukee y Tampa Bay, junto con 13 equipos de la NBA y siete de la NHL.

“No importa lo que suceda, ya sea Main Street, un tercero o los medios de MLB, los fanáticos van a tener los juegos”, afirmó el jueves el comisionado de béisbol, Rob Manfred.

MLB asumió las transmisiones de San Diego en mayo de 2023 después de que Diamond Sports Group no pagara a los Padres y agregó a Arizona en julio de ese año.

Colorado se unió a la distribución de MLB en 2024, y Cleveland y Minnesota en 2025. Seattle se está añadiendo esta temporada y posiblemente Washington, que está dejando la Mid-Atlantic Sports Network.

Diamond fue renombrado como Main Street Sports Group al salir del proceso de bancarrota el año pasado y sus redes fueron rebautizadas como FanDuel.

“Nuestro enfoque, particularmente dado el punto en el calendario, es maximizar los ingresos disponibles para los clubes, ya sea a través de MLB Media o de un tercero”, aclaró Manfred. “Los clubes tienen control. Pueden tomar la decisión de pasar a MLB Media debido al estado contractual actual. Creo que lo que está sucediendo ahora es que los clubes están evaluando sus alternativas. Obviamente, ya han hecho compromisos significativos de nómina y están evaluando las alternativas para encontrar la mejor fuente de ingresos para el año y la mejor opción en términos de proporcionar transmisiones de calidad a sus fanáticos”.

Manfred señaló que los medios locales proporcionan más del 20% de los ingresos de la industria.

En el 2024, la MLB y la asociación de jugadores permitieron distribuciones de fondos discrecionales de hasta 15 millones de dólares a cada equipo cuyos ingresos de medios locales habían disminuido desde 2022 o 2023, pero no llegaron a un acuerdo similar para 2025.

“No estamos proporcionando asistencia financiera en este momento”, manifestó Manfred.

Manfred habló en una conferencia de prensa para anunciar la iniciativa con Foster Love que prevé 250.000 horas de voluntariado para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. En la conferencia de prensa, el personal de MLB ensambló bolsas de lona con productos para niños en cuidado de crianza.

