Mitchell anota 45 puntos y Cavaliers vencen 114-98 a Magic para su cuarta victoria consecutiva

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 45 puntos y los Cavaliers de Cleveland vencieron 114-98 al Magic de Orlando el lunes por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, ataca la canasta pasando sobre Noah Penda (93), del Magic de Orlando, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 26 de enero de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, ataca la canasta pasando sobre Noah Penda (93), del Magic de Orlando, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 26 de enero de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Mitchell acertó 15 de 25 tiros de campo, incluyendo cinco triples, en 35 minutos. Tuvo un máximo de temporada de 26 unidades en la primera mitad, un gran comienzo para un jugador que llegó al juego liderando la NBA en promedio de anotación en la segunda mitad con 17,6 puntos por partido.

Fue el vigésimo quinto juego de Mitchell con al menos 30 tantos esta temporada, el cuarto más alto en la liga, y el quinto con al menos 40. Anotó 36 en la victoria del sábado 119-105 en Orlando.

Evan Mobley sumó 20 unidades y nueve rebotes mientras los Cavaliers igualaron su racha de victorias más larga de la campaña. También tuvieron cuatro victorias consecutivas a principios de noviembre.

La racha coloca a Cleveland con su mejor marca de la temporada, ocho juegos por encima de .500 con 28-20. Los Cavs también tienen un récord de 11-4 desde el 29 de diciembre.

Paolo Banchero anotó un máximo de temporada de 37 puntos para Orlando, que ha perdido tres seguidos. El alero de cuarto año también capturó diez rebotes. Desmond Bane añadió 19 puntos, incluyendo 15 en la primera mitad.

El Magic tomó una ventaja de 38-27 al inicio del segundo cuarto con un triple de Moritz Wagner antes de que los Cavaliers comenzaran a remontar.

