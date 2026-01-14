americateve

Mitchell anota 35 puntos y guía a Cavs a triunfo sobre 76ers por 133-107

FILADELFIA (AP) — Donovan Mitchell sumó 35 puntos y nueve asistencias, Darius Garland añadió 20 unidades antes de salir por una lesión en un pie y los Cavaliers de Cleveland aplastaron el miércoles 133-107 a los 76ers de Filadelfia.

Donovan Mitchell, de los Cavaliers de Cleveland, festeja un enceste en el encuentro ante los 76ers de Filadelfia, el miércoles 14 de enero de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
Garland quedó fuera del encuentro al final del tercer cuarto, cuando se lastimó el pie derecho al lanzarse por un balón suelto. Ya se había sometido a una cirugía en junio en el dedo gordo del pie izquierdo, que lo afectó durante la salida de Cleveland de los playoffs.

El base estelar promedió 17,9 puntos después de un comienzo lento esta temporada mientras se recuperaba de la cirugía. Garland continuó su buena racha reciente y atinó ocho de 13 disparos frente a los 76ers.

Promedió 20,6 puntos y 6,7 asistencias durante la temporada regular para ayudar a que los Cavs terminaran en la cima de la Conferencia Este.

Joel Embiid anotó 20 puntos y encestó un triple que le ayudó a alcanzar los 13.000 puntos en su carrera, siendo el séptimo jugador en la historia del equipo en registrar esa marca.

Paul George anotó 17 puntos por los Sixers en el inicio de una serie de dos duelos.

Los fanáticos de los Sixers abuchearon al equipo en el tercer cuarto durante un tiempo muerto, cuando iban perdiendo 75-53.

