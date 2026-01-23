Mitchell anota 33 puntos, Mobley suma 29 y atrapa 13 rebotes; Cavs superan 123-118 a Kings

Compartir en:









Donovan Mitchell (derecha) estrecha la mano de Dean Wade, su compañero en los Cavaliers de Cleveland, en el partido ante los Kings de Sacramento, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/David Dermer) AP

Los Cavs, que han sido irregulares durante gran parte de esta temporada, ganaron por cuarta vez en cinco compromisos. También mejoraron a 16-5 contra equipos con récords perdedores.

El entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, ha estado esperando obtener más consistencia de su equipo, que puede parecer candidato al título una noche y lucir muy débil a la siguiente. Esa tendencia continuó contra los Kings, quienes se recuperaron de un déficit de 11 puntos para tomar una ventaja de 114-113 con cuatro minutos restantes.

Pero Mitchell, quien ha sacado adelante a los Cavs en varios momentos difíciles, encestó un gran triple con 2:29 por jugar para poner a Cleveland arriba 118-114.

Los Kings tuvieron varias oportunidades para acercarse, pero fallaron tres triples consecutivos en el último minuto y el base de los Cavs, Jaylon Tyson, los sentenció al encestar una flotadora con 25,6 segundos por jugar.

Mobley añadió 13 rebotes y siete asistencias en uno de los mejores partidos completos del alero enfocado en la defensa.

Domantas Sabonis anotó 24 puntos con 16 rebotes y seis asistencias para liderar a Sacramento. Recientemente regresó, después de perderse 25 duelos por una lesión de rodilla.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP