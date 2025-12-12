americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mitchell anota 24 de sus 48 puntos en el último cuarto y Cavaliers superan 130-126 a Wizards

WASHINGTON (AP) — Donovan Mitchell anotó 24 de sus 48 puntos en el último cuarto, con lo cual condujo a los Cavaliers de Cleveland a una remontada tras un déficit de 15 puntos en ese periodo para imponerse el viernes 130-126 sobre los Wizards de Washington.

Donovan Mitchell, base de los Cavaliers de Cleveland, penetra para encestar ante los Wizards de Washington, el viernes 12 de diciembre de 2025 (AP Foto/John McDonnell)
Donovan Mitchell, base de los Cavaliers de Cleveland, penetra para encestar ante los Wizards de Washington, el viernes 12 de diciembre de 2025 (AP Foto/John McDonnell) AP

Los Cavs acertaron 15 de 53 intentos desde la línea de tres puntos. Darius Garland falló los 11 intentos, pero Mitchell encestó desde larga distancia para empatar el encuentro a 122. Luego puso a Cleveland por delante de manera definitiva, al anotar desde adentro con 60 segundos restantes.

Con los Cavaliers aún arriba por 124-122, Marvin Bagley III de Washington capturó un rebote tras un yerro, pero Mitchell empató, forzando un salto entre dos. Bagley, de 2,11 metros, tiene 20 centímetros más de estatura que Mitchell, pero ambos jugadores calcularon mal sus saltos y Lonzo Ball se quedó con la posesión para Cleveland.

Ball hizo dos tiros libres con 30,9 segundos por jugar.

La bandeja de Mitchell con 5,9 segundos faltantes puso a los Cavaliers arriba por seis.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter