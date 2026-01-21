Mitchell anota 24 puntos y Cavaliers vencen a Hornets 94-87 tras comienzo rápido

Compartir en:









Donovan Mitchell, base de los Cavaliers de Cleveland, avanza hacia la cesta frente a Colin Sexton, de los Hornets de Charlotte, en el encuentro del miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Jaylon Tyson anotó 14 puntos y Jarod Allen añadió 13 tantos y nueve rebotes por los Cavaliers, quienes limitaron a los Hornets a 32 puntos en la primera mitad con un 26% de efectividad en los tiros.

Brandon Miller terminó con 24 puntos, mientras que Kon Knueppel sumó 21 puntos y 11 rebotes para liderar a Charlotte, que sólo encestó ocho de 46 intentos de triples y fue superado en rebotes por 60-47.

Los Cavs tomaron una gran ventaja en el primer cuarto tras encestar 11 de 15 tiros de campo para abrir el encuentro.

La sofocante defensa de presión sobre el balón de Cleveland forzó repetidamente a Charlotte a perderlo, algo inusitado para el equipo, y a realizar tiros apresurados.

Mitchell marcó el ritmo para los Cavaliers con 14 puntos en la primera mitad, y la defensa de Cleveland nunca permitió que Charlotte encontrara su ritmo en los dos primeros cuartos. Los Hornets igualaron su número mínimo de la temporada con 12 puntos en el segundo cuarto y estaban detrás 56-32 al descanso.

Los Hornets pusieron en marcha su juego de transición en el tercer cuarto y redujeron la ventaja a 12 puntos gracias a dos pases consecutivos de alley-oop de LaMelo Ball a Miller. Charlotte redujo su déficit a cuatro con 13 segundos restantes mediante un triple de Miller y una bandeja penetrante de Knueppel, pero los Hornets se quedaron sin tiempo.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP