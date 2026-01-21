americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mitchell anota 24 puntos y Cavaliers vencen a Hornets 94-87 tras comienzo rápido

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Donovan Mitchell anotó 24 puntos, Evan Mobley agregó 14 unidades y 14 rebotes, y los Cavaliers de Cleveland tomaron una ventaja de 21 puntos en el primer cuarto, antes de resistir y vencer el miércoles 94-87 a los Hornets de Charlotte, para lograr su quinta victoria como visitantes en los últimos seis duelos.

Donovan Mitchell, base de los Cavaliers de Cleveland, avanza hacia la cesta frente a Colin Sexton, de los Hornets de Charlotte, en el encuentro del miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Nell Redmond)
Donovan Mitchell, base de los Cavaliers de Cleveland, avanza hacia la cesta frente a Colin Sexton, de los Hornets de Charlotte, en el encuentro del miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Jaylon Tyson anotó 14 puntos y Jarod Allen añadió 13 tantos y nueve rebotes por los Cavaliers, quienes limitaron a los Hornets a 32 puntos en la primera mitad con un 26% de efectividad en los tiros.

Brandon Miller terminó con 24 puntos, mientras que Kon Knueppel sumó 21 puntos y 11 rebotes para liderar a Charlotte, que sólo encestó ocho de 46 intentos de triples y fue superado en rebotes por 60-47.

Los Cavs tomaron una gran ventaja en el primer cuarto tras encestar 11 de 15 tiros de campo para abrir el encuentro.

La sofocante defensa de presión sobre el balón de Cleveland forzó repetidamente a Charlotte a perderlo, algo inusitado para el equipo, y a realizar tiros apresurados.

Mitchell marcó el ritmo para los Cavaliers con 14 puntos en la primera mitad, y la defensa de Cleveland nunca permitió que Charlotte encontrara su ritmo en los dos primeros cuartos. Los Hornets igualaron su número mínimo de la temporada con 12 puntos en el segundo cuarto y estaban detrás 56-32 al descanso.

Los Hornets pusieron en marcha su juego de transición en el tercer cuarto y redujeron la ventaja a 12 puntos gracias a dos pases consecutivos de alley-oop de LaMelo Ball a Miller. Charlotte redujo su déficit a cuatro con 13 segundos restantes mediante un triple de Miller y una bandeja penetrante de Knueppel, pero los Hornets se quedaron sin tiempo.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter