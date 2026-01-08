Mitch Guthrie gana segunda etapa en Rally Dakar y el argentino Kevin Benavides se impone en motos

Guthrie se había llevado su primera etapa importante el martes y el estadounidense prevaleció nuevamente en la segunda mitad de 371 kilómetros de la etapa maratón desde AlUla hacia el este hasta Ha'il.

Roma pensó que había ganado su 14ª etapa de autos en su carrera —una más de las que logró en moto— después de cuatro horas por cuatro segundos, pero una penalización de 70 segundos le costó la etapa por 66 segundos. El tercer lugar de Martin Prokop permitió a Ford monopolizar el podio.

Henk Lategan, a casi 13 minutos detrás del ganador, mantuvo el liderazgo general en su Toyota, pero el Dacia de Nasser Al-Attiyah en el segundo puesto y el Ford de Mattias Ekström en el tercero se acercaron a menos de seis minutos.

“Fue realmente, realmente, realmente difícil, una de las etapas más difíciles que he tenido que abrir”, dijo Lategan. “No había huellas de motos y muchas de las pistas eran realmente, realmente pequeñas. La lluvia se llevó muchas de ellas. Los últimos dos días realmente no querías abrir, pero Brett hizo un gran trabajo para llevarnos aquí. Que el auto haya logrado pasar dos días de maratón es realmente un trabajo increíble del equipo, considerando que este auto fue probado por primera vez hace tres meses”.

Roma mejoró del séptimo al cuarto lugar y Guthrie del 13º al sexto. Fueron separados por Carlos Sainz, su compañero de equipo de Ford y cuatro veces campeón, a menos de nueve minutos del ritmo con ocho etapas por delante, incluyendo otro maratón de dos días la próxima semana fuera de Bisha.

El piloto argentino Luciano Benavides ganó la etapa de motos de 356 kilómetros, emulando a su hermano Kevin, quien ganó la etapa hacia Ha'il en 2024.

En la etapa de motos de 356 kilómetros, Benavides superó al chileno José Ignacio Cornejo por casi cuatro minutos detrás. El campeón defensor Daniel Sanders tercero.

Benavides estaba persiguiendo a Edgar Canet, su compañero de equipo de KTM y ganador del prólogo y de la primera etapa, hasta que Canet se detuvo alrededor de los 240 kilómetros después de que la espuma se derritiera en su rueda trasera.

El percance le costó una hora a Canet. El español comenzó el día cuarto en la general, pero quedó fuera de la contienda por el título.

Benavides se recuperó de lesiones en la rodilla, el hombro y la espalda en octubre en el Rally de Marruecos para competir en su noveno Dakar. Se encuentra en el tercer lugar de la clasificación general, a seis minutos de Sanders, su compañero de equipo, que desplazó de la punta a Tosha Schareina y Ricky Brabec.

Brabec se mantiene segundo, a dos minutos, pero Schareina fue penalizado con diez minutos por olvidar salir del vivac entre las banderas. Todavía está cuarto en la general y solo a 12 minutos.

Su compañero de equipo Adrien van Beveren, tercero los últimos dos años, estaba en el segundo lugar en la etapa cuando un cable se quedó atascado en su rueda. Perdió 30 minutos y se recuperó al noveno lugar, pero se rezagó 53 minutos detrás en la general.

