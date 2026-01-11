americateve

Mira las mejores fotos de las estrellas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Las estrellas se lucieron con estilo en la 83ª edición anual de los Premios Globo de Oro, que honran a películas, televisión y pódcast.

llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
La primera gran ceremonia de la temporada de premios tiene la reputación de tener un ambiente festivo y de atraer una mezcla de estrellas de televisión y cine. También es conocida como un gran escaparate de moda.

Esta es una galería curada por editores de foto de AP.

Para más cobertura de los Globos de Oro 2026, visita: https://apnews.com/hub/golden-globe-awards

FUENTE: AP

