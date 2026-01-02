Minnesota debe proporcionar datos sobre el cuidado infantil o se arriesga a perder fondos federales

Un grupo de personas que exige financiamiento para el cuidado infantil se reúne para una conferencia de prensa en el capitolio estatal, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Giovanna Dell'Orto) AP

En un correo electrónico enviado a los proveedores de cuidado infantil —compartido con The Associated Press por varios proveedores—, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota (DCYF, por sus siglas en inglés) indicó que tiene hasta el 9 de enero para proporcionar un conjunto de información de verificación sobre los beneficiarios. El anuncio efectuado esta semana por el gobierno del presidente Donald Trump, de que congelaría los fondos para el cuidado infantil a Minnesota y al resto de los estados, llega después de una serie de tramas de fraude en centros para el cuidado de niños en Minnesota, muchos de ellos dirigidos por residentes somalíes . La medida se tomó después de que un influencer de derecha alegara que había abusos generalizados.

La Administración para Niños y Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS, por sus siglas en inglés), proporciona 185 millones de dólares en fondos para el cuidado infantil anualmente a Minnesota, señalaron funcionarios federales.

En el correo electrónico se les pide a los proveedores y a las familias que dependen del programa federal de cuidado infantil congelado a continuar con los "requisitos y prácticas de licencia y certificación del programa como de costumbre". No se menciona que los beneficiarios deban tomar alguna acción o proporcionar información.

"Reconocemos la alarma y las preguntas que esto ha suscitado", decía el correo electrónico. "Nos enteramos en redes sociales de la congelación de fondos, al mismo tiempo que todos los demás".

La agencia estatal agregó que "no recibió una comunicación formal del gobierno federal hasta el martes por la noche", lo cual fue después de que el subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, hiciera una publicación en la red social X acerca de la congelación. Los 50 estados tendrán que proporcionar niveles adicionales de verificación y datos administrativos antes de recibir más dinero del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, que está diseñado para hacer que el cuidado de los niños sea asequible para las familias de bajos ingresos.

La Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes federal llevará a cabo una audiencia el miércoles para examinar las acusaciones de uso fraudulento de fondos federales en Minnesota. Un portavoz del HHS indicó que la línea telefónica para reportar fraudes en el cuidado infantil establecida por esa agencia federal esta semana ha recibido más de 200 avisos.

Minnesota ha atraído la ira de los republicanos y del gobierno de Trump por otras acusaciones de fraude.

Alex Adams, secretario adjunto de la Administración para Niños y Familias, dijo a Fox News el viernes que su agencia le envió una carta a Minnesota el mes pasado solicitándole información sobre el programa de cuidado infantil y otros programas de asistencia social para el 26 de diciembre, pero no recibió respuesta. El estado no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Kelly Loeffler, administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, publicó el jueves en X que la agencia suspendió a 6.900 prestatarios de Minnesota de los préstamos de la era del COVID-19 que recibían debido a sospechas de fraude. Trump también ha aplicado acciones de control migratorio en contra de la extensa comunidad somalí del estado y la ha llamado "basura".

Los demócratas de Minnesota dicen que el gobierno de Trump está haciendo política, y a consecuencia de ello está perjudicando a familias y niños. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota señaló en un comunicado que los inspectores realizan actividades regulares de supervisión para el programa de cuidado infantil, e hizo notar que hay 55 investigaciones abiertas relacionadas con proveedores.

Señaló tambien que los investigadores realizaron controles y revisiones en nueve centros y encontraron que "estaban operando como se esperaba". Un centro aún no estaba abierto en ese momento.

"El DCYF sigue comprometido con revisiones basadas en hechos que previenen el fraude, protegen a los niños, apoyan a las familias y minimizan las perturbaciones a las comunidades que dependen de estos servicios esenciales", declaró el departamento. "La difusión de reclamos no verificados o engañosos, y el uso indebido de las líneas telefónicas de denuncia pueden interferir con las investigaciones, generar riesgos de seguridad para las familias, los proveedores y los empleadores, y han contribuido a un discurso perjudicial sobre las comunidades inmigrantes de Minnesota".

No está claro cómo se verán afectados los beneficiarios

María Snider, directora de un centro de cuidado infantil en St. Paul y vicepresidenta del grupo activista Minnesota Child Care Association, dijo que actualmente a los proveedores se les paga al menos tres semanas después de que se prestan los servicios. Según el estado, unos 23.000 niños y 12.000 familias reciben financiamiento del programa de cuidado infantil específico cada mes en promedio.

"Para muchos centros, ya estamos operando con un margen reducido", observó. "Incluso en centros donde del 10 al 15% de sus niños reciben asistencia para el cuidado infantil, eso es una disminución en sus ingresos".

Cualquier niño que asista a un centro de cuidado infantil en el que haya asistentes que reciben financiamiento federal podría verse afectado, apuntó Snider.

Según el correo electrónico del viernes del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota, el HHS le envió una carta al estado solicitando datos de 2022 a 2025, incluida la información de identificación de todos los beneficiarios de los fondos para el cuidado infantil, una lista de todos los proveedores que reciben los fondos, cuánto reciben e "información relacionada con presuntas redes de fraude y fallas en la supervisión". No está claro si Minnesota ya tiene los datos que el gobierno le está solicitando.

El HHS indicó que cinco centros de cuidado infantil que reciben fondos del programa de cuidado de niños o de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas tendrían que proporcionar "documentación específica", tal como asistencia, inspecciones y evaluaciones, según el correo electrónico.

El HHS señaló que le proporcionaría a Minnesota más información para el 5 de enero, pero la agencia estatal escribió que no está claro qué tipo de restricciones de financiamiento enfrenta.

"Nuestros equipos están trabajando arduamente para analizar los aspectos jurídicos, fiscales y otros de esta acción federal", agrega el correo electrónico. "No conocemos el impacto total".

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP