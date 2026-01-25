Minneapolis lamenta la muerte de enfermero abatido por agente fronterizo

Pretti, de 37 años, fue recordado como una persona amable y de buen corazón por su familia, vecinos y los seres queridos de los veteranos a los que atendía en el Centro Médico VA de Minneapolis.

En un video que comenzó a circular en redes sociales, se puede ver a Pretti mientras se despide del cuerpo de Terrance Lee Randolph, un veterano de la Fuerza Aérea que murió en el hospital en 2024.

"Hoy recordamos que la libertad no es gratis", dice Pretti, vestido de uniforme azul marino. "Tenemos que trabajar por ella, nutrirla, protegerla e incluso sacrificarnos por ella".

El hijo de Randolph, Mac Randolph, recordó a Pretti mientras atendía a su padre en sus últimos días y dijo que, tras el tiroteo del sábado, le parece que sus palabras fueron "muy acertadas".

"Estaba muy bien capacitado y era sumamente atento", dijo Mac Randolph. "Podía responder a cualquier pregunta que tuviéramos y realmente escuchaba nuestras preocupaciones. Trató a mi padre y a nuestra familia con la mayor dignidad y respeto. Realmente era uno de los mejores".

Sus familiares afirman que Pretti era extremadamente empático con aquellos que creía que eran maltratados y estaba molesto con la represión migratoria del presidente Donald Trump en su ciudad. Había participado en protestas tras el asesinato de Renee Good, quien fue abatida el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).

Pretti también era un ávido amante de la naturaleza a quien le encantaba salir de excursión con Joule, su amado perro leopardo de Catahoula que murió recientemente.

"Se preocupaba mucho por la gente y, como millones de personas más, estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE", dijo Michael Pretti a The Associated Press el sábado, poco después de la muerte de su hijo. "Pensaba que era terrible, ya sabes, secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente de la calle. Se preocupaba por esas personas, y sabía que estaba mal, así que participaba en las protestas".

Pretti era ciudadano estadounidense nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales muestran que no tenía antecedentes penales, y su familia aseguró que nunca tuvo interacción con las autoridades más allá de algunas multas de tráfico.

Sus padres, que viven en Colorado, le dijeron hace poco que tuviera cuidado mientras participaba en las protestas. .

"Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, que fuera y se manifestara, pero que no se involucrara, que no hiciera nada estúpido, básicamente", dijo Michael Pretti. "Y él dijo que lo sabía. Lo sabía".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) dijo que se abrió fuego en contra de Pretti luego de que "se acercó" a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática calibre 9mm. Las autoridades no especificaron si Pretti blandió el arma. En los videos del incidente captados por transeúntes se puede ver a Pretti con un teléfono en la mano, pero ninguno de los videos parece mostrarlo con un arma visible.

Sus familiares dijeron que Pretti poseía una pistola y tenía un permiso para portar un arma oculta en Minnesota. Dijeron que no tenían conocimiento de que alguna vez la portara.

Familia lucha por obtener información

La familia se enteró del incidente cuando recibieron la llamada de un reportero de Associated Press. Vieron el video y dijeron que el hombre asesinado se parecía a su hijo. Luego intentaron ponerse en contacto con las autoridades en Minnesota.

"Nadie me da información", dijo Michael Pretti el sábado. "La policía... me dijeron que llamara a la Patrulla Fronteriza, la Patrulla Fronteriza está cerrada, y los hospitales no responden a ninguna pregunta".

Finalmente, los padres llamaron al Servicio Médico Forense del condado de Hennepin, donde se les confirmó que tenían un cuerpo que coincidía con el nombre y la descripción de su hijo.

Para la noche del sábado, la familia dijo que ninguna agencia federal de seguridad se había comunicado con ellos para discutir la muerte de su hijo.

Después de ver videos de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y otros funcionarios que calificaron a su hijo como un "terrorista doméstico" que atacó a los agentes que le dispararon, emitieron un comunicado por escrito en el que señalaron que están desconsolados y molestos.

"Las repugnantes mentiras que el gobierno cuenta sobre nuestro hijo son reprobables y repugnantes", señaló la familia. Agregaron que los videos mostraban que Alex Pretti no sostenía un arma cuando fue derribado por los agentes federales, sino que sostenía su teléfono con una mano y usaba la otra para proteger a una mujer que estaba siendo rociada con gas pimienta.

"Por favor, digan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre", subrayaron.

Alex Pretti creció en Green Bay, Wisconsin, donde jugó fútbol americano, béisbol y fue miembro del equipo de atletismo de la Escuela Secundaria Preble. Fue niño explorador y cantó en el Coro Infantil de Green Bay.

Después de graduarse, asistió a la Universidad de Minnesota y en 2011 se tituló con una licenciatura en biología, sociedad y medio ambiente, según la familia. Trabajó como científico investigador antes de regresar a la escuela para convertirse en enfermero registrado.

Pretti había participado en otras protestas

La exesposa de Pretti, quien habló con la AP pero luego dijo que no quería que se publicara su nombre, dijo que no le sorprendió que participara en las protestas contra la represión migratoria de Trump. Destacó que no había hablado con él desde que se divorciaron hace más de dos años y ella se mudó a otro estado.

Dijo que era Pretti era votante demócrata y que había participado en la ola de protestas callejeras tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de la policía de Minneapolis en 2020, a poca distancia del vecindario en el que vivía la pareja. Se refirió a él como alguien que le podría gritar a los agentes de la policía durante una manifestación, pero que no tenía conocimiento de que hubiera estado en una confrontación física. Dijo que Pretti obtuvo su permiso para portar un arma de fuego oculta hace unos tres años y que, al momento de su separación, poseía al menos una pistola semiautomática.

"Un gran corazón"

Pretti vivía en un edificio de cuatro unidades a unos tres kilómetros (dos millas) del lugar en donde fue asesinado. Los vecinos lo describieron como una persona tranquila y de buen corazón.

"Es una persona maravillosa", dijo Sue Gitar, quien vivía en el apartamento abajo de Pretti y contó que él se mudó al edificio hace unos tres años. "Tiene un gran corazón".

Si había algo sospechoso en el vecindario, o si sospechaban que pudiera haber una fuga de gas en el edificio, él se ofrecía a ayudar.

Pretti vivía solo y trabajaba muchas horas como enfermero, pero no era un solitario, y sus vecinos dijeron que a veces recibía amigos.

Sus vecinos sabían que tenía armas, ocasionalmente iba a un campo de tiro con su fusil, pero se sorprendieron ante la idea de que pudiera ir armado por la calle.

"Nunca pensé que una persona como él portara un arma", dijo Gitar.

Mientras una ligera capa de nieve caía sobre Minneapolis la mañana del domingo, miembros de la comunidad encendieron velas, colocaron flores frescas y se reunieron solemnemente alrededor de un altar improvisado en el lugar de la muerte de Pretti. Algunos ramos tenían una capa de escarcha por pasar toda la noche a la intemperie. Algunos vehículos de la policía de Minneapolis estaban cerca.

Un ávido excursionista

Un competitivo ciclista que cuidaba con esmero su nuevo Audi, Pretti también estaba sumamente apegado a su perro, el cual murió hace aproximadamente un año.

Sus padres dijeron que la última vez que hablaron con su hijo fue un par de días antes de su muerte. Hablaron sobre las reparaciones que había hecho en la puerta del garaje de su casa. El trabajador era un hombre latino, y relataron que, con todo lo que estaba sucediendo en Minneapolis, le había dado al hombre una propina de 100 dólares.

La madre de Pretti dijo que a su hijo le preocupaba enormemente la dirección que estaba tomando el país, especialmente el retroceso en las regulaciones ambientales que había implementado el gobierno federal.

"Odiaba, ya saben, que la gente simplemente esté destrozando el planeta", dijo Susan Pretti. "Era un amante de la naturaleza. Llevaba a su perro a todas partes. Sabes, amaba a este país, pero odiaba lo que la gente le estaba haciendo".

Biesecker informó desde Washington y Mustian desde Nueva York. El periodista de Associated Press Tim Sullivan, en Minneapolis, contribuyó con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP